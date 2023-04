Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, astăzi, că instituția pe care o conduce are proiecte în implementare sau care urmează să fie depuse în valoare de peste un miliard de euro. Gheorghe Flutur a spus că la o primă vedere, Consiliul Județean Suceava are în momentul de față în implementare 50 de proiecte cu o valoare de circa 246 de milioane de euro. „Și aici vorbim de Programul Operațional Regional 2014 – 2020 cu cinci proiecte ca pondere și recent s-a definitivat și desemnarea constructorului pentru axa Suceava – Iași. Acum o perioadă de contestații până pe 24 aprilie și sperăm să intrăm în linie dreaptă să se poată construi. De asemenea, avem Programul Transfrontalier cu Ucraina cu șase proiecte, apoi Programul Operațional pentru Asistență Tehnică cu un proiect, pentru modernizarea drumului care leagă Fălticeni de Mălini, inclusiv podul peste apa Moldovei la Cornu Luncii – Mălini. Avem un proiect pe POIM pe spitale, apoi trei proiecte PNRR aprobate în valoare de 34 de milioane de euro și mai avem încă patru proiecte în așteptare. Consiliul Județean mai are un proiect pe Erasmus pe învățământ, mai multe proiecte la compartimentul arhitectului șef, iar la Direcția Tehnică sunt în implementare șase proiecte”, a arătat Flutur.

El a amintit și de proiectul pentru centura orașului Gura Humorului, pentru care documentația este aproape finalizată. „Mai avem drumul expres Suceava – Botoșani, corpurile de spital de copii și de boli infecțioase de 170 de milioane de euro, pentru care sunt finalizate documentațiile la CNI, dar dorim să mergem și cu o finanțare printr-un împrumut BEI pentru că valoarea este mare. Dar și aici suntem avansați. De precizat că acestea sunt proiecte pe care nu le-a trecut încă în execuție. Sigur că avem proiecte la aeroport, la drumuri județene avem 15 proiecte în derulare cu peste 104 milioane de euro în momentul de față, din care șase proiecte PNDL și 5 pe Anghel Saligny și 4 pe programe de investiții proprii. Dacă adunăm ce are Consiliul Județean astăzi avem proiecte în execuție de 246 de milioane de euro”, a declarat președintele CJ Suceava. El a spus că instituția pe care o conduce mai are în așteptare 12 proiecte cu valori foarte mari, de 755 de milioane de euro. „Asta înseamnă depășirea unui miliard de euro. Sper să putem intra în linie dreaptă și cu aceste proiecte mari”, a încheiat Flutur.