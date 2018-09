În etapa cu numărul patru din Liga a III-a la fotbal, Foresta Suceava a evoluat la finele săptămânii trecute pe terenul grupării CSM Râmnicu Sărat. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal, 1-1.

Plecați cu gândul la victorie, în ciuda oboselii acumulate în ultimele zece zile, când au avut trei partide, fotbaliștii suceveni au început destul de prost acest meci, iar după numai opt minute au încasat un gol pe o greșeală a portarului Cotună, care a degajat greșit și i-a făcut un cadou nesperat atacanuluit formației gazdă, Bogdan Bălan. Foresta Suceava a alergat după egalare și și-a creat multe ocazii, dar fără să le finalizeze și după 45 de minute de joc scorul a rămas neschimbat. În partea a doua, sucevenii au continuat asediul la poarta gazdelor, dar fără succes și abia cu 7 minute înainte de expirarea timpului regulamentar au reușit să egaleze. Teodor Lungu a executat perfect o lovitură liberă de la peste 20 de metri de poarta celor de la CSM Râmnicu Sărat, lateral dreapta și a stabilit scorul final, 1–1.

„După părerea mea, în această deplasare am pierdut două puncte. A fost un meci la discreția noastră, cu foarte multe ocazii, dar din păcate am reușit să fructificăm doar una. În plus, la începutul meciului am luat un gol pe greșeala portarului, care a degajat la atacantul advers”, a explicat unul din antrenorii Forestei Suceava, Bogdan Tudoreanu.

Foresta Suceava: Cotună – Onofraș, Mateiciuc, Seven, Nguyen, Celeadnic, Ionescu (63 – Roman), Lungu, Rigoni, Grumezescu (63 – Artenie), Bouadjila.

În etapa a V-a a seriei I a Ligii a III-a, Foresta Suceava va primi sâmbătă pe terenul ”Areni” vizita echipei CSM Roman.