Anunțăm cu bucurie și mult entuziasmproiectul pilot – Școala pentru copiii urcraineni refugiați, lansatăîn cadrul Școlii Uruguay din sectorul 1- ce are ca scop facilitarea accesului la educație pentru copiii ucraineni obligați de situația conflictuală dintre Ucraina și Rusia să-și părăsească locuințele iar, unii dintre ei, chiar și familiile.

Alături de reprezentante ale mamelor refugiate din Ucraina aflate in Bucuresti, am pus umărul la dezvoltarea unui sistem de educație integrat unde copiii ucraineni să își poată continua studiile supervizați și ghidați corespunzător, dar să primească și suportul necesar pentru integrarea lor cât mai rapidă.

“Întrucât copiii uncraineni se află în plin an școlar, ne dorim să le oferim tot sprijinul de care au nevoie pentru ca cei ajunși la noi să-și poată termina studiile corespunzător. Ne-am propus deasemenea ca pe timpul verii, pentru cei care-și doresc sau vor fi nevoiți să rămână în România în continuare – să le oferim sprijinul necesar integrării în sistemul românesc de învățământ prin activități educative și recreative comune cu elevi români, în sistem peer to peer.

În plus, în acest moment suntem în proces de due diligence cu un finanțator important din România, în fața căruia sperăm să trecem analiza cu un răspuns pozitiv pentru a putea asigura aceste servicii până la finalul anului 2022.” – Cristiana Mateoiu, directorul executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

În afara spațiului din Școala Uruguay, pus la dispoziție de către Primăria Sectorului 1, Fundația Inovatii Sociale Regina Maria a oferit deasemenea copiilor refugiați două din spațiile centrelor sale educaționale, astfel încât în acest moment programul poate găzdui 150 din copii ucraineni care sunt nevoiți să rămână temporar în România și să se adapteze la condițiile nefamiliare lor, să se integreze în spațiul educațional și cultural al României, oferindmamelorliniștea necesară astfel încât săse poată integra la rândul lor cât mai rapid.

Procesul educațional este asigurat de 9 curatori (fiecare clasă are propriul curator), care supraveghează copiii în timpul orelor online urmate după curricula ucraineană, precum și de profesori de educație remedială. Copiii primesc zilnic o masă caldă și vor participa la diferite activități împreună cu copiii români.

Certificarea de stat are loc în parteneriat cu școala online Optima pentru cei care au pierdut legătura/conexiunea cu propria școală din Ucraina.

Până acum s-au înscris în program 70 de copii, iar înscrierile se fac în continuare atât în Școala Uruguaycât și în Centrul Educațional Băneasa și în Centrul Educațional Corbeanca,prin formularul în limba ucraineană https://my.forms.app/form/6257f8c6e911ef58a52c3041sau lăsându-ne un mesaj la frm@fundatiainovatiisociale.ro.

Acest proiect face parte dintr-un proiect mai amplu, și anume „Bucharest UA Hub”, care, în afară de școală conține și o grădiniță, un club pentru mame și unul pentru adolescenți, initiat, promovat si sustinut de reprezentante ale mamelor ucrainene, in frunte cu Svitlana Salamatova, Presedinta Geopolitical Alliance of Women din Ucraina.

“Sunt mereu impresionat să văd cat de uniți am reușit să fim ca națiune pentru a ajuta Ucraina. Ca de fiecare dată, nici noi, Fundația Inovații Sociale Regina Maria nu am rămas indiferenți în fața situației nespus de dificile în care se află poporul ucrainean. Acesta e motivul pentru care am răspuns prompt și cu încântare proiectului pilot Școala pentru copiii ucraineni refugiați. Educația este stâlpul clădirii unei generații și ea trebuie să rămână o prioritate pentru toți copiii și părinții. Baha’u’llah, întemeietorul credinței Baha’i spune: „Privește omul ca pe o mină bogată în pietre prețioase de o valoare inestimabilă. Educația poate, singură, să-l facă pe om să-și dezvăluie comorile și să permită omenirii să beneficieze de acestea.” – dr. Wargha Enayati, Președintele Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

Mai multe despre implicarea fundației în ajutorarea refugiaților vedeți AICI.

Mulțumiri speciale partenerilor proiectului pânăîn acest moment:

Geopolitical Alliance of Women din Ucraina–managementul general al proiectului

Primarul Sectorului 1 București– alocarea spațiului în cadrul Școlii Uruguay

Scoala Uruguay – gazda pentru 100 de copii

School Angels Association din Ucraina- designul și management procesului educațional

Ministerul Educației din România

Aducem mulțumiri tuturor partenerilor acestui proiect, iar în mod deosebit doamnei Svitlana Salamatova, inițiatoarea proiectuluialaturi de Anna Siuco, și doamnei Primar al Sectorului 1 – Clotilde Armand, pentru deschiderea cu care a dat curs solicitărilor mamelor ucrainene, punând astfel la dispoziție un spațiu unde ne putem desfășura activitatea.