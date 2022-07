Cancelaria Prefecturii Suceava a informat că în cursul zilei de miercuri, 30 iunie, Fundația „Mereu Aproape” a retras 26 de căsuțe modulare din „Satul Speranței” din municipiul Rădăuți. „Satul Speranței” este singura tabără de refugiați din județul Suceava în care mai sunt cazați cetățeni din Ucraina care se refugiază în România. Potrivit aceleiași surse, în această dimineață în această locație mai erau cazate 118 de persoane din Ucraina, printre care 43 de femei și 58 de copii.

