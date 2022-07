În această perioadă, polițiștii Biroului Protecția Animalelor – IPJ Suceava sunt prezenți la manifestările cu public numeros organizate pe raza județului și desfășoară activități de informare în vederea respectării legislației privind protecția animalelor.

A venit vara și cu toții ne bucurăm de razele soarelui și căldură, însă nu trebuie sa uităm de necuvântătoarele din jurul nostru care, în funcție de specie, pot fi expuse unor riscuri.

Este important ca proprietarii să le asigure o sursă de apa potabilă, hrană proaspătă și suficientă, precum și adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

Dacă plănuiți să călătoriți însoțiți de animalele de companie, trebuie acordată atenție transportului acestora, astfel încât să nu fie expuse în vehicule, în mod direct și pe o perioadă îndelungata, la radiații ultraviolete și la temperaturi ridicate.

Atunci când transporți un animal de companie în mașină, este în joc atât siguranța animalului cât și a pasagerilor și conducătorului auto. Chiar și un animal mic, care nu este transportat corect, poate conduce la producerea unui eveniment rutier nedorit. Putem preveni aceste situații folosind sisteme de protecție adecvate.

În cazul apariției unor comportamente anormale la animalele pe care le dețineți, cum ar fi stare generala alterată sau semne de deshidratare, aveți obligația de a anunța medicul veterinar în vederea acordării îngrijirilor necesare.

Reamintim faptul că, nerespectarea condițiilor de bunăstare a animalelor este sancționată de art. 5 din Legea 205 din 2004 iar că, urmare a modificărilor legislative, intrate în vigoare la data de 19 mai a.c., cuantumul sancțiunii contravenționale este de la 3.000 la 12.000 lei.

Vă dorim vacanță în siguranță în compania prietenilor necuvântători!