Cinci echipaje s-au înscris în cea de-a cincea etapă a noului Campionat de Raliuri pentru Vehicule Istorice, ce se derulează în paralel cu etapele Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2017. Victoria a revenit echipajului Gabriel Stanciu/ Levente Kovacs pe Ford Escort MK1.

Spectacolul de pe probele speciale ale Raliului Perla Harghitei 2017 a fost amplificat de prezența echipajelor „istorice”. Noul campionat constituit prin transformarea Clasei I de anul trecut se derulează în același timp și pe structura Campionatului Național de Raliuri. Conform regulamentului în acest campionat pot lua startul vehicule de raliu cu anul de fabricație până în 1984 și care respectă ultima versiune a fișei de omlogare FIA. Aflat încă la început acest campionat reprezință o evoluție normală a raliurilor în concordață cu evoluția pieței și a obiceiurilor de consum ale românilor pentru care automobilul clasic devine treptat un mod de viață.

La Raliul Perla Harghitei au luat startul cinci echipaje, toate închiend etapa.

Lider da capo al fine a fost campionul en-titre, Gabriel Stanciu, secondat de data aceasta de Kovacs Levente, cei doi venind practic direct de la Retromobil Fest desfășurat weekendul trecut la Academia Titi Aur.

Deși a câștigat toate probele, victoria lui Stanciu nnua fost simplă, mai ales că pe prima trecere pe Lueta a fost autorul unei ușoare ieșiri în decor.

„La prima buclă, pe Lueta, într-un viraj am ales calea cea mai rațională și anume să mergem înainte.pentru că dacă am fi forțat virajul am fi derapat lateral și ne puteam lovi de cineva care deja se parcase acolo. Am reușit să dăm înapoi și să reintrăm pe drum, dar am pierdut vreo 40s. Raliul ne-a plăcut foarte mult iar Lueta este o probă extrem de tehnică.”

Pe locul secund s-au clasat la peste 16minute Petru Constantinescu și Mihail Alin Boboia pe un Opel Ascona, iar pe locul al treilea echipajul feminin Mirela Bucovicean/ Georgiana Gologan pe un Ford Escort MK2