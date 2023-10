Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri dureroase, în podcastul lui Cătălin Măruță, despre ruptura iremediabilă de familia sa! Nu a fost la înmormântarea mamei, iar de tatăl său nu vrea să mai audă în veci. Nici pe Marcel Toader, fostul soț trecut în neființă, nu l-a cruțat, notează click.ro.

„Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. (…) Cu tata nu vorbesc deloc. Mama nu mai este. Nu sunt împăcată cu gândurile mele, dar nici nu pot să spun că aș fi putut să fac altceva. Ei erau foarte stricți, nu voiau să fac televiziune. Eu am mers încântată acasă să le spun că o să prezint Eurovisionul și mi s-a spus: nu! Atunci am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint. Mai am un frate, nici cu el nu vorbesc, pentru că și el este de acord cu ei. Am fost o oaie neagră a familiei, doar pentru faptul că m-am născut fată, și nu băiat”, a povestit Gabriela Cristea, în podcastul lui Cătălin Măruță, conform sursei citate.

„Nu am fost la înmormântarea mamei pentru că situația atunci a fost foarte tensionată și, sincer, mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie. Sunt sigură că aici s-ar fi ajuns. Hai să nu intrăm în amănunte de la cine…Am întâlnirile mele cu ea și vorbesc foarte des cu ea. Provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus. (…) Când a murit mama aveam 37 de ani. Si acum sufăr dupa ea. Eu nu am cu cine vorbi în afară de soțul meu”, a mai spus ea.

Sursa foto: Facebook

