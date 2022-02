Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu-Piedone, a așternut câteva gânduri la împlinirea a 15 ani de când Romnânia a aderat la Uniunea Europeană concluzia fiind aceea că unul dintre cele mai mari avantaje este că se poate călători în statele membre doar cu buletinul. ”15 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană! 15 ani de când noi, românii, am beneficiat de avantaje pe care nu le-am fi avut dacă nu eram cetățeni ai U.E.! Fără doar și poate, unul dintre cele mai mari avantaje este că am putut călători în statele membre doar cu buletinul. Ne-a fost ușor să ne facem bagajele și să ne relaxăm în locuri pe care nu credeam că le vom putea vizita așa ușor. Uniunea Europeană a însemnat și o mai mare transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public, lucru de care România avea mare nevoie. Totodată, prin aderare economia tării aproape că s-a dublat. Sigur, această libertate pe care au avut-o cetățenii români, de a călători mult mai ușor, i-a făcut pe mulți să migreze și să nu mai revină acasă. Acest minus trebuie să-l transformăm într-o nouă abordare în ceea ce privește nivelul de trai din România. Să ne inspirăm de la celelalte state membre, mai dezvoltate decât noi, să implementăm măsuri care să îi facă pe români să se întoarcă și, mai ales, să îi facem pe cei care au rămas să nu plece! Acest lucru îmi propun să fac eu pentru cei care mi-au acordat încredere și m-au adus în Parlamentul României: sucevenii. Desigur, măsurile viitoare trebuie să fie pentru toți românii. Să le oferim un trai mai bun, siguranță, educație de calitate, servicii medicale la cele mai înalte nivele. Îmi propun să muncesc și să fac tot ce pot pentru ca medicii, profesorii, IT-stii, tinerii să nu mai plece. Să le fie bine aici, acasă! Să respectăm și noi valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene: respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept, respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților. La mulți ani, România în U.E.!”, a declarat Popescu-Piedone.

