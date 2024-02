În perioada 26 ianuarie — 2 februarie 2024 Garda Forestiera Suceava a desfasurat activitati specifice de control, atat in padure cat si pe drumurile publice si la depozitele de material lemnos.

Au fost intocmite 7 procese verbale de constatare a contraventiei si aplicate amenzi cu o valoare totala de 36.000 lei. De asemenea a fost confiscat un volum de 346 mc material lemnos.

Desi iarna 2023-2024 a fost una blanda, au fost identificate stocuri de masa lemnoasa pe care detinatorii le-au uitat in platformele primare din padure peste termenul legal de transport. Acolo unde nu s-a putut face dovada existentei unor factori care sé impiedice transportul lemnului, volumele ramase in padure au fost confiscate si predate unitatilor silvice.

Daca in unele cazuri contraventiile au vizat nerespectarea regulilor de exploatare a lemnului sau a termenelor de expediere a acestuia din padure, s-au intâlnit si situatii in care este vorba evident de taierea ilegala a arborilor si punere frauduloasa in circuitul economic a lemnului rezultat.

Astfel, in data de 26 ianuarie, pe raza comunei Valea Moldovei a fost gasit un autovehicul care transporta cantitatea de 8 mc cherestea rasinoase fara a detine aviz de insotirea materialului lemnos. Cheresteaua in cauza a fost confiscata iar conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda de 6.000 lei.

În zona Vadu Moldovei a fost identificat un transport de cherestea de rasinoase pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta avizul de insotire. Cantitatea transportata fiind estimata la limita de infractiune, aceasta a fost inventariata cu maxima atentie si a rezultat cd era vorba de 9,62 mc materiale lemnoase. in mod evident proprietarul transportului a dorit s4 evite in acest fel masura confiscarii autovehiculului. Lemnul , cu o valoare de 8629 lei, a fost confiscat iar conducatorul auto a primit o amenda de 6000 lei.

Pe raza comunei Straja, cu ocazia verificarii unui punct de debitare a materialului lemnos, s-a constatat cd in depozit se afla o cantitate dubla de masa lemnoasa decat cea inscrisa in evidente, indiciu clar ca surplusul provine din tdieri ilegale de arbori. A fost confiscata cantitatea de 149 mc lemn lucru rasinoase, cu o valoare de peste 38000 lei. Administratorul gaterului a fost sanctionat cu amenda de 6000 de lei.

În cazurile in care s-a confiscat material lemnos care provine in mod evident din tăieri ilegale de arbori, Garda Forestiera Suceava va lua masuri de identificare a provenientei acestuia pentru a preveni si sanctiona faptele infractionale chiar la sursa.