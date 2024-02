Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a sărbătorit astăzi Ziua Internațională a Cititului Împreună alături de prichindeii de la Grădinița cu program normal Obcini și școlarii de clasa a III-a de la Școala Generală nr. 4 Suceava. ”Tare ne este drag de copiii care ne calcă pragul și ne caută compania. Astăzi i-am avut alături pe prichindeii de la Grădinița cu program normal Obcini și școlarii de clasa a III-a de la Școala Generală nr. 4 Suceava. Împreună am citit, am construit povești și ne-am distrat pe cinste în compania actorilor Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. Astfel nu am lăsat să treacă neobservată Ziua Internațională a Cititului Împreună. A fost frumos și așteptăm cu nerăbdare următoarele evenimente”, a transmis conducerea teatrului.

Foto credit: Amedeia Vitega