Keith Richards a ajuns la fabuloasa vârstă de 78 de ani, fiind astăzi una dintre marile legende ale muzicii. Despre chitaristul trupei Rolling Stones se știe că este un non-conformist, însă gesturile sale ridică uneori mari semne de întrebare, notează click.ro.

Pe lângă toate calitățile de muzician care l-au plasat pe Keith Richards în topurile mondiale, starul rock a reușit să facă turul ziarelor de pe întreg mapamondul datorită adicției sale. Chitaristul a recunoscut în repetate rânduri că adora să se drogheze în tinerețe, obicei la care a renunțat cu greu. Și cum obișnuința își spune cuvântul, vedeta a făcut un gest pe care mulți l-au condamnat.

După decesul tatălui său, familia a decis să îl incinereze, iar Keith Richards, starul de la Rolling Stones a recunoscut că a tras pe nas pulberea obținută în urma acestui obicei, potrivit sursei citate.

”Iubeam heroina. Nu mi-aș da sângele pentru nimeni. E adevărat, am tras pe nas cenușa tatălui meu. Mi-am ingerat strămoșul. Am deschis capacul cutiei și niște pulbere a căzut pe masă. Ca o pudră. Și nu am putut rezista, am luat un pai, am făcut o linie și gata”, a declarat Keith Richards, într-un interviu pentru Noisey.

