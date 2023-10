Viața dedicată științei și educării tinerilor studenţi i-a menținut sufletul tânăr, iar momentele dificile ale vieții l-au determinat să caute alinare în scris. Gheorghe Amza, profesor univ.dr.ing. al Universității Politehnica din București, unde a fost director de department şi decan al facultăţii I.M.S.T., a lansat încă un volum de poezii, intitulat „Scormonind în lumină”.

Acest nou volum, apărut la Editura Printech, a avut o primă întâlnire cu publicul iubitor de lectură joi, 21 septembrie, 2023 în cadrul unui eveniment organizat la Librăria „Mihai Eminescu” din Capitală. Membri familiei sale, precum și buni prieteni și foști colegi de department s-au bucurat împreună, la lansarea volumului, de ieșirea la lumină a noilor sale poezii.

„Scormonind în lumină” cuprinde peste 550 de pagini de poezii, scrise ca un jurnal, datate, din 13 februarie până în 27 iunie 2023.

„Eu îmi deschid sufletul din nou, îl pun în palma cititorului unde sper să se regăsească în poeziile mele. Sunt scrise majoritatea la răsărit, la explozia luminii în roua dimineții. De aici și obsesia mea pentru lumină. Lumina nu este doar principalul instrument de cunoaștere, ci și de autocunoaștere. Topind întunericul din noi păstrăm doar bunătatea și credința. Teama de a pierde iubirea, frica de a nu fi înțeles în iubire este obsedantă în multe dintre poeziile mele. Dar nu lipsesc și alte teme: timpul, credința, revolta socială şi natura, a spus autorul, la evenimentul de lansare.

„Nu am pretenția că poezia mea este o poezie prețioasă, ci mai degrabă acest volum adună emoţii, trăiri şi sentimente despre experiența de o viață. Este o destrămare a sufletului subsemnatului. Prin poeziile mele am încercat să intru în comuniune cu Dumnezeu pe aripi de lumina. Am constatat că în suflet tronează Dumnezeu, în inimă este Iisus, iar în minte se află Sfântul Duh, astfel că noi suntem o” treime umblătoare”, a mai adăugat Gheorghe Amza.

S-a născut la 3 decembrie 1948, în satul Urși din comuna Popești (jud. Vâlcea). În 1978 devine Doctor Inginer și din 1992 este Profesor Universitar Doctor Inginer la Departamentul „Ingineria Calității și Tehnologii Industriale”.

Cadru didactic cu talent pedagogic deosebit, cercetător, inventator și expert în domeniul evaluării calității materialelor și tehnologiilor speciale este autorul unei opere științifice impresionante: peste 400 de lucrări –tratate, cărți, îndrumare de laborator, brevete de invenție, articole științifice etc.

După o încercare deosebit de grea pe care o consideră nedreaptă, decide să scoată din sertarul sufletului dragostea pentru literatură și în mod special pentru poezie.

În 2016 apare primul volum de poezii, intitulat „Zbor frânt” (719 pagini). Un an mai târziu vede lumina tiparului a doua sa carte în versuri, „Libertate ucisă” (813 pagini). Apoi, urmează și alte volume: „Un nou început” (2018), „În miezul luminii” (2019), „Cu aripi de lumină” (2020), „Drumul spre lumină” (2021 –primul roman), „Stropi de lumină” (2022).

Romanul “DRUMUL SPRE LUMINĂ” este o carte scrisă în 2 volume, are caracter autobiografic şi este centrat pe povestea vieţii personajului principal Gheorghe, în drumul său de la un prunc de ţăran sărac la decanul unei facultăţi de mare prestigiu din ţara noastră.

Toată viaţa lui, Gheorghe, personajul principal al romanului a mers pe un drum, un drum al lui, căutând mereu Lumina şi a descoperit treptat că acest drum este de fapt drumul spre cunoaşterea de sine, drumul spre cunoaşterea E-ului său dar şi spre cunoaşterea celor din jurul lui. A mers pe acest drum, parcurgând copilăria, adolescenţa, studenţia, tinereţea, maturitatea cu mare încredere şi speranţă că va găsi Lumina pe care o căuta de la începuturile sale, de când a făcut primii paşi ţinându-se strâns de mâna părinţilor şi a bunicii.