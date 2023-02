Astăzi, la Consiliul Județean Suceava au avut loc discuții pe marginea construirii viitoarei autostrăzi A7 Ploiești-Siret. La întâlnire au participat și reprezentanții firmelor de consultanță „Aegis” care se ocupă de tronsonul Pașcani – Suceava și ”Search Corporation”, respinsabilă de tronsonul Suceava – Siret. De asemenea, au fost prezenți directori de instituții și oameni din administrația locală și județeană din Suceava, Iași și Botoșani. La ședința convocată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, au participat, printre alții, prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședintele Consiliului Județean Vasile Tofan și viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi. De asemenea, au fost prezenți 22 de primari, 17 din Suceava, 4 din Iași și unul din Botoșani. La ședința participă reprezentanți de la Agenția de Protecție a Mediului, Apele Române, Ariile Protejate, SGA Suceava, ABA Siret, Direcția de Cultură, DJDP Suceava și reprezentanți CNAIR București.

