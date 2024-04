Liderul PNL Suceava și președintele Consiliului Județean ,Gheorghe Flutur, a lansat, astăzi, un manifest pentru tineri prin care îi cheamă pe aceștia alături de el și PNL și îi îndeamnă să se implice mai mult în viața politică, socială și administrativă. Lansarea „Manifestului lui Flutur pentru tineri”, intitulat „VOI – Viziune. Opțiune. Inițiativă”, a avut loc în curtea interioară a sediului PNL Suceava, într-o atmosferă prietenească, în prezența a câtorva sute de tineri. Evenimentul de lansare a manifestului pentru tineri a început cu două cântece religioase, după care îndrăgita interpretă Sofia Vicoveanca i-a încântat pe cei prezenți cu un scurt recital de cântece populare.

Apoi, liderul PNL Suceava Gheorghe Flutur a ținut să le transmită tuturor celor prezenți că acest manifest reprezintă o provocare pentru tineri. „M-am gândit, dragi tineri, că după aproape un sfert de veac de politică, eu cel care am scris manifestul pentru tineri am o obligație față de generația care vine, față de copiii mei, față de nepoții mei, față de voi. Se spune în general că există mult egoism, că cei mai în vârstă nu îi bagă în seamă pe cei tineri. Nu-i departe nici vorba că oamenii politici nu doresc în urma lor să crească ceva. Și am auzit și eu reproșându-mi și încerc să recuperez să contrazic pe cei care zic că nu crește. Și vreau să crească în urma mea ceva. Nu înseamnă că părăsesc frontul de luptă și scena, dar vreau să vă provoc și astăzi să vă lansez un manifest pentru tineri pe care l-am intitulat VOI – Viziune. Opțiune. Inițiativă”, a spus Flutur. El le-a lansat o invitație tinerilor din județ, ca peste o lună, pe 9 Mai, de Ziua Europei, să aibă o altă întâlnire, „un sfat cu tinerii” în Cetatea de Scaun a Sucevei.

„Astăzi vă propun un proiect pe care sunt convins că nu o să-l refuzați. De ce acest manifest și de ce a lui Flutur? Viața a făcut să fiu unul dintre liderii politici care m-am ridicat de aici, care sunt conștient că datorez enorm de mult oamenilor de aici din frumoasa Bucovină și care am obligația să transmit mai departe. Și am scris aici zece motive de ce acest manifest. În primul rând pentru că am de împărtășit experiență și vreau să o transmit. Și pozitivă și negativă. Adică să evitați ce am greșit noi. Apoi pentru a vă încuraja să vă implicați și să luați decizii. Dacă veți afla de le televizor ce se întâmplă e greșit. Dacă veți fi timizi și nu veți avea curaj e greșit. Și vreau să vă încurajăm. Pentru a câștiga stimă de sine. Foarte multă lume trăiește într-o nemulțumire generală. Poată așa căpătăm o stimă de sine mai puternică, o putere de care avem nevoie să construim. Pentru a produce schimbarea atunci când este cazul. Da. Și unii o să spună că și dumneavoastră domnule Flutur. De ce nu? E ceva firesc și normal. Dar dacă pregătim lucrurile e una, dacă sunt accidentale e alta. Apoi pentru a vă descoperi mai ușor aptitudinile. Pentru că o zi ca azi, sau una ca mâine sau cea de pe 9 Mai, atunci când vă întâlniți poate veți descoperi că aveți aptitudini despre care nu știați sau nu vi le aprecia nimeni. E nevoie de așa ceva. Pentru a vă alege mai ușor drumul de urmat. Da. Pentru că sunteți la vârsta la care hotărâți, vă întrebați încotro să o apuc, ce fac cu persoana mea. Și poate că și ziua de astăzi vă va sugera una sau alta din direcții. Pentru a repara ruptura dintre generații, fiindcă trebuie să recunoaștem că de multe ori există între generații o ruptură și nu e bună. E nevoie de continuitate. Pentru a pregăti resursa umană a viitorului care este mare lucru. În toate domeniile trebuie să ne bază pe o scară de valori, meritocrație și pe modele în viață. Și nu în ultimul rând pentru a continua ceea ce s-a făcut bun. Pentru că de multe ori și o spune un om politic nu am avut capacitatea să acceptăm ce au făcut bun alții și am aruncat la coș tot, am spus că noi suntem mai buni și am pierdut timp, fonduri și oportunități”, a arătat Flutur.

El a arătat că toate acestea se întâmplă într-un context special, într-un an crucial în ceea ce privește drumul de urmat al României, cu patru rânduri de alegeri. „România este la după 17 ani de la aderarea la UE. Trebuie să facem o evaluare a ceea ce a mers, a ceea ce nu a mers și calea de urmat. Și este clar, calea de urmat este calea europeană și euroatlantică pentru care trebuie să vedem îngrijorările și obstacolele și să găsim soluțiile”, a mai spus președintele PNL Suceava. El a ținut să le transmită tinerilor și câteva sugestii. „Am vorbit de viziune, idei, soluții, expertiză, combativitate. Susțineți-vă ideile până la capăt. Fiți bătăioși. De asta are România nevoie pe bune. Opțiune. Adică să alegi, să analizezi, îți asumi răspunderea, ai argumente și iei niște decizii. Și inițiativa vă aparține. Avem nevoie de un popor de inițiativă. Oameni care să pornească proiecte, idei și soluții. Apoi să deblocăm, să luăm de la capăt dacă ceva este greșit, dar să acceptăm, să reparăm și să mergem înainte. Și să-i învățăm și pe alții să nu fim egoiști. Sunt câteva gânduri scrise de mine în acest manifest a lui Gheorghe Flutur aici la Suceava către voi, cei câteva sute de tineri care ați venit la noi să ascultați niște gânduri”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că tot ce a făcut până acum a făcut-o într-o echipă. În acest context, el i-a invitat alături de el pe primarul și viceprimarul Sucevei, Ion Lungu și Lucian Harșovschi, aceștia prezentând atât preocuparea municipalității pentru tineri, cât și dorința de a-i avea pe aceștia alături în continuare în dezvoltarea municipiului.

Evenimentul de la sediul PNL a continuat cu mai multe discursuri a celor care se vor ocupa de departamentele pe domenii de activitate pentru tineri, printre aceștia numărându-se primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, medicii Cătălin Tibeiucă și Elena Tătăranu, profesorul universitar Otilia Clipa, Alexandru Zaharescu, Alexandru Salup, sau profesorul Adrian Puiu.

Tot astăzi, Gheorghe Flutur a lansat și o agora pentru tineri, respectiv o rețea de comunicare cu aceștia. „Creați această rețea de comunicare. Agora aceasta pe care o lansăm astăzi este despre tineri în politică și vreau să vă văd că acolo veniți cu idei, critici, soluții, pași de urmat”, a spus președintele PNL Suceava. De asemenea, el i-a invitat pe tineri să se implice și în proiectul „Suceava la autostradă. Gheorghe Flutur a amintit că a fost aprobat primul tronson din autostrada Nordului și urmează ca joi Guvernul să aprobe indicatorii tehnico economici pentru tronsonul autostrăzii A7 de la Pașcani la Suceava, iar tinerii vor fi beneficiarii acestor autostrăzi pe termen lung.

La finalul discursului său, Gheorghe Flutur le-a spus celor prezenți că încă se simte tânăr și că vrea un certificat de tânăr. „Să știți că fluturii în luna mai, iunie, iulie zboară. Ne-ntâlnim!”, le-a transmis Flutur tinerilor, dându-le asigurări că va fi în continuarea alături de ei. La evenimentul de astăzi au fost prezenți și deputații Ioan Balan și Angelica Fădor, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, precum și numeroși primari și candidați liberali din județ.