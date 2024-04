Social democratul Vasile Rîmbu, candidat la funcția de primar al municipiului Suceava are în plan organizarea eficientă a piețelor și susținerea producătorilor locali. Rîmbu a făcut un periplu prin piețe unde s-a întreținut cu producătorii locali și le-a expus intențiile sale dacă va ajunge în fotoliul din Areni. ”În orașele dezvoltate, piețele agro-alimentare nu sunt doar simple locuri de comerț ci au un rol extins în comunitate, dau farmec și personalitate locului. Planul meu include organizarea eficientă a acestor spații și susținerea producătorilor locali. Prin aceste măsuri, piețele noastre vor deveni factori de prosperitate și vor fi mai bine integrate în viața comunității locale”, a spus Vasile Rîmbu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating