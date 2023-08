Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutu, a anunțat un nou zbor direct de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, cu destinația Haifa, în Israel. „O veste foarte bună astăzi, la finalul discuțiilor care au avut loc în legătură cu un nou zbor direct de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava. Începând cu 11 septembrie, în această toamnă, compania Universal Air, din Malta, deschide zbor direct spre Israel cu o frecvență de un zbor pe săptămână, în regim de charter, către Haifa”, a precizat Flutur. El a adăugat că plecarea va fi luni dimineața la ora 7 și returul duminică la ora 23. Zborurile sunt prevăzute pentru perioada septembrie 2023 – mai 2024. Cursele vor fi operate cu avioane de 78 de locuri.

„Din partea companiei, la discuții a participat domnul Meidan Butnaru. Am vorbit despre posibilitatea creșterii frecvenței zborurilor spre Israel, precum și despre deschiderea de noi zboruri spre Viena, Dublin sau aeroporturi din Spania. Aceste discuții fac parte din ofensiva pe care am menționat-o recent, de a identifica posibilități de deschidere a unor noi rute în vederea dezvoltării turismului.

Odată cu deschiderea zborurilor către Israel, noi pregătim aici, în județul Suceava, oferta adresată cetățenilor israelieni care au legături cu aceste locuri sau care doresc să viziteze lăcașuri de cult din județ, cum sunt cele de la Rădăuți, Câmpulung, Vatra Dornei sau alte locuri și obiective de interes, cum ar fi Muzeul de Istorie de la Siret. De asemenea, ținem cont de faptul că sunt foarte mulți pelerini care doresc să viziteze Israelul, în special Ierusalimul”, a afirmat Gheorghe Flutur.