Primul zbor operat de compania Wizz Air pe ruta Memmingen, Germania-Suceava a sosit pe Aeroportul de la Salcea astăzi, la ora 13.50, cu o întîrziere de 25 de minute față de ora anunțată inițial. Cursa este efectuată cu aeronave Airbus A320, cu 180 de locuri, iar gradul de încărcare a fost de 98%. Între pasageri se aflau și membrii unei delegații de la Schwaben, în frunte cu fostul șef al regiunii, Jurgen Reichert.

Avionul a fost așteptat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, vicepreședintele CJ Viorel Seredenciuc, guvernatorul regiunii Cernăuți, Mihailor Pavliuk, președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ion Muntean și directorul aeroportului Ioan Măriuța. Și la decolarea spre Memmingen, avionul era aproape plin. Zborurile vor fi operate lunea, miercurea și vinerea. Germania a devenit cea de-a treia țară în rețeaua Wizz de pe aeroportul din Suceava după Marea Britanie, Londra Lutton și Italia -Milano Bergamo, Roma Ciampino și Bologna.

Flutur l-a numit pe Jurgen Reichert „preşedintele nostru de suflet”

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a mulţumit fostului preşedinte al regiunii Schwaben, Jurgen Reichert, pentru ceea ce a făcut pentru Suceava „în parteneriatul de 22 de ani”. Mulţumirile i-au fost aduse domnului Reichert pe aeroportul din Suceava la aterizarea primei curse din direcţia Memmingen, din care a coborît şi o delegaţie condusă de fostul preşedinte. Domnul Flutur a mai spus că prin inaugurarea cursei aeriene se scrie istorie, i-a mulţumit fostului său omolog pentru efortul pe care l-a făcut pentru inaugurarea acestei rute şi i-a spus că domnia sa rămîne „preşedintele nostru de suflet”.

Gheorghe Flutur a adăugat că zborul Suceava – Memmingen a fost perfectat în timpul vizitei efectuate anul trecut în Germania alături de directorul aeroportului, Ioan Măriuţa. La rîndul său, domnul Reichert a declarat că este „o zi foarte fericită” şi că ar fi venit la Suceava şi actualul preşedinte al regiunii germane, dar din motive obiective nu a putut să o facă. Jurgen Reichert a adăugat că se bucură pentru relaţiile bune dintre Suceava şi Schwaben, dar şi dintre Cernăuţi şi Schwaben. Preşedintele regiunii Cernăuţi, Ion Muntean, a apreciat şi el relaţiile bune dintre cele două părţi şi a spus că şi-ar dori şi pentru Cernăuţi o cursă de Memmingen.