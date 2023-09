Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi, la Suceava, s-a consumat ultima etapă de la nivelul județului pentru obținerea avizului de mediu pentru tronsonul autostrăzii A7 de la Pașcani la Suceava. Gheorghe Flutur a arătat că este vorba despre dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare pentru Autostrada Pașcani-Suceava, care a avut loc la Primăria Suceava. „Mâne avem dezbatere publică a raportului de mediu pentru județele Botoșani, la Tudora și Iași, la Tătăruși, după care se finalizează studiul de fezabilitate pentru tronsonul Pașcani – Suceava, la începutul lunii noiembrie, așa cum au estimat specialiștii. Apoi urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la CNAIR și în Consiliul Tehnico Științific de la Ministerul Transporturilor, după care Guvernul trebuie să se aprobe indicatorii tehnico economici ai autostrăzii de la Pașcani la Suceava în ședință de Guvern pentru a începe procedurile de licitație pentru proiectare și execuție”, a arătat Flutur. El a remarcat și implicare foarte mare a firmei de proiectare, a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutier și a autorităților locale din județele Suceava, Botoșani și Iași. „Îmi exprim speranța că la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor să se scoată la licitație proiectarea și execuția lucrărilor. Trebuie spus că CJ Suceava a fost implicat nemijlocit în operațiunile de forare a profilelor de sol, acolo unde au fost blocaje cu diverși proprietari. Tot Consiliul Județean Suceava a participat săptămânal la ședințele de progres din cadrul CNAIR, a participat la identificarea proprietarilor alături de primari. Și sunt convins că a fost un sprijin nemijlocit din partea noastră pentru grăbirea termenelor și pentru a recupera decalajul față de celelalte tronsoane până la Pașcani, care sunt mult mai avansate”, a încheiat Gheorghe Flutur.

