Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, invită suceveni în acest sfârșit de săptămână la Suceava la Târgul de Toamnă ”Produs în Bucovina” care va avea loc în zilele de 13, 14, 15 octombrie, în zona centrală a municipiului Suceava dar și la Festivalul ”Ciprian Porumbescu”.

”Consiliului Județean Suceava cu mai multe primării organizează acest târg. În prima zi lansăm stațiunea turistică Bucovina. Mai exact Organismul de Management al Destinației Turistice Bucovina, primul din țară unde ne-am asociat stațiunile turistice din județ pentru a vinde mai bine produsul turistic. Va fi Asociația Produs în Bucovina cu standuri de produse tradiționale, produse din carne, lapte, fructe, ciuperci și toate bunătățile pământului. Aici în centrul Sucevei în fața Palatului Administrativ spre Casa de Cultură. Vor fi prezente cele 25 de stațiuni turistice din județ, care vor veni cu oferta lor turistică. Vom face promovare pentru frumoasa noastră Bucovină. Sâmbătă, pe 14 octombrie avem o zi dedicată marelui Ciprian Porumbescu pentru că e ziua de naștere a marelui compozitor și vom avea la statuia din centru dar și la scenă evenimente, spectacole dedicate lui Ciprian Porumbescu. Iar duminică vom avea pe lângă târgul acesta de toamnă, festivalul rapsozilor și vom avea invitați din județ dar și din alte județe, cu foarte multe surprize. Vă așteptăm dragi suceveni la o sărbătoare de toamnă așa cum o așteptați de mult. Vom fi și noi prezenți să facem promovare, să vorbim despre frumusețile județului nostru și fiecare stațiune din cele 25 să-și prezinte perlele și oferta turistică. Vă așteptăm cu drag”, a transmis Gheorghe Flutur.