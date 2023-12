Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a venit îmbrăcat în costum național la manifestările de astăzi organizate în centrul Sucevei de Ziua Națională Națională a României. În cuvântul său adresat celor prezenți la ceremonialul religios și militar de astăzi, Gheorghe Flutur a transmis că a venit îmbrăcat în straie naționale pentru că vrea să transmită un mesaj național „de a ține mai mult la ceea ce înseamnă români, românism și patriotism bine înțeles”.

„Dragii mei, m-am îmbrăcat astăzi, cum o mai fac, în strai popular pentru a transmite mesajul național de a ține mai mult la ceea ce înseamnă români, românism și patriotism bine înțeles. Pentru că a fi român înseamnă să ții mai mult la aproapele tău. Să consumi mai multe produse românești, să vorbim mai multe de bine aproapele și să fim mai uniți. Aici încă este loc mult. De aceea îndemnul meu este la înțelepciune, la unitate, să ținem mai mult la această țară, la Bucovina noastră dragă”, a spus Flutur. El a adăugat că de Ziua Națională trebuie să se vorbească și despre cum s-a dezvoltat județul Suceava și drumul european al Sucevei, Bucovinei. „Bucovina, Suceava, este un județ în plină dezvoltare. Drumul european al României se simte și aici la Suceava. Sunt investiții multe și nu trebuie să uităm de ele. Sunt proiecte de peste două miliarde de euro în momentul de față. Și a dat bunul Dumnezeu și suntem cel mai aproape din ultimul timp pentru autostrăzile care să vină și în județul nostru. Noi am terminat documentația și de aici încolo rolul Bucureștiului este să ne asculte mai mult și să dea prioritate și acestei părți de țară, Bucovinei, Sucevei”, a spus șeful administrației județene.

El a ținut să vorbească și despre parteneriatul Stat – Biserică și beneficiile acestei colaborări. „Acest parteneriat produce roade, oameni buni. Sunt multe monumente restaurate în ultimul timp. Mai avem încă treabă, dar sunt multe și nu trebuie să ne facem că nu vedem acest lucru. Eu vreau doar să le subliniez”, a mai adăugat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a subliniat și faptul că în ultimii ani Bucovina a devenit un brand turistic național recunoscut de o lume întreagă.

„Și vreau să vă vorbesc și despre gândul nostru spre frații din Nordul Bucovinei. Am deschis o graniță la Vicovu de Sus și am pregătit încă trei la Climăuți, Izvoarele Sucevei și la Ulma. Acestea sunt lucruri concrete. Despre asta ar trebui să vorbim sigur că sunt și lucruri la care se așteaptă mai mult. Prea mult dor de acasă de la mulți suceveni plecați pentru un câștig mai bun în altă țară și asta ne obligă să facem mai mult, să scurtăm dorul de casă și să îi aducem înapoi. Asta este treaba noastră în primul rând”, a mai transmis Gheorghe Flutur.