Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, a declarat într-o emisiune pe postul de televiziune TVR Info că liberalii au resursele și experiența necesară pentru a avea candidați proprii la toate cele patru alegeri care vor avea loc anul acesta în România. „La Sinaia, PNL a luat hotărârea să mergem pe forțe proprii. Avem resurse, avem experiență și sunt convins că vom găsi soluții ca să mergem la toate alegerile pe forțe proprii. Așa am anunțat până acum în forurile partidului și în felul acesta suntem pregătiți în momentul de față. PNL e stăpân pe picioarele lui. are oameni foarte capabili și a intrat în linie dreaptă cu proprii candidați”, a subliniat Flutur. El a ținut să precizeze că pentru PNL prioritară este guvernarea țării și asigurarea stabilității politică în România. „Dacă vom candida sau vom guverna cu ochii la sondaje ca și când în fiecare zi candidezi s-ar putea să pierzi fondul problemei. Nu asta e soluția. Soluția este succes în guvernare cu miniștri tăi, să nu plece de la tine crize și să fii omul constructiv. După o guvernare în care noi am avut trei premieri și am prins pandemia, criza energetică, criza fiscală, războiul din Ucraina, și că ne cântă unii prohodul, că ne-am erodat, haideți să vedem cum stau lucrurile. Totuși România a navigat și cred că a fost o țară stabilă cu toate necazurile care au fost ”, a arătat prim-vicepreședintele PNL.

În cadrul emisiunii, Gheorghe Flutur a fost întrebat dacă liderul PNL Nicolae Ciucă ar urma să fie candidatul liberalilor pentru alegerile prezidențiale, el precizând că acest aspect se discută și se analizează, însă „prioritate are președintele partidului în toată chestiunea asta”. „Nu am discutat în momentul de față cum vom face. Sunt convins că vom găsi soluția cea mai bună. Președintele Nicolae Ciucă este un om care din punctul nostru de vedere și am văzut în măsurători are o imagine de om foarte serios, echilibrat, nu este un om conflictual, este constructiv și are o gândire pozitivă. Ți-e drag să lucrezi în echipă cu acest om. Are un trecut cu performanțe și de aceea eu cred că are foarte multe calități și poate oricând să fie un candidat cu șanse foarte mari pentru a fi președintele României”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Făcând referire la o posibilă susține din partea liberalilor a lui Mircea Geoană pentru funcția de președinte al României, Gheorghe Flutur a spus că PNL nu a ajuns în situația de a importa candidați. „PNL a dat președintele României din 2004 încoace, de 20 de ani și are suficientă resursă umană, și capacitate să găsească soluție din grădina proprie pentru ceea ce urmează”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

El a mai spus și în ceea ce privește alegerile de anul acesta, comasarea acestora ar fi o soluție care ar putea fi luată în vedere. „Este o soluție dacă ne gândim că în șase luni de zile vom avea cinci rânduri de alegeri, de cinci ori să vină oamenii la vot în șase luni. Sigur, primele vor avea loc pe 9 iunie, după care, din septembrie, în 10 săptămâni vor fi patru rânduri de alegeri. Și atunci e o discuție să putem comasa și o variantă ar fi să comasăm localele cu primul tur la prezidențiale. Ce se are în vedere? Să aerisim intervalul când începe și școala. Și dacă măcar unul din tururile de scrutin va fi comasat cu altceva, costurile vor fi mai mici. Și m-am uitat de la Ministerul de Finanțe. Cele patru rânduri de alegeri din acest an cor costa peste 750 de milioane de euro. Iar această comasare ar însemna aproape 200 de milioane de euro să-i scutești. Sunt câteva argumente. Un alt argument ar fi și prezența la vot pentru că poate interveni plictiseala oamenilor care pot să spună că prea des trebuie să merg la vot. Lucrurile astea le avem în agendă. Noi în partid am discutat și încă nu am luat o hotărâre. O vom lua zilele următoare. Dar cred că simplificare numărului de scrutine este o soluție pentru perioada următoare”, a mai declarat Gheorghe Flutur.