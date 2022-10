Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul din Adâncata, Viorel Cucu, au fost prezenți astăzi la începerea lucrărilor de modernizare a drumului național 29A pe tronsonul Adâncata – Zvoriștea, spre Dorohoi, în județul Botoșani. Gheorghe Flutur a precizat că lucrările se vor realiza pe un tronson de 19 kilometri, urmând să fie turnați 134.000 de metri pătrați de asfalt.

„Suntem în pădurea de la Adâncata, pe DN 29A, drumul național care leagă Suceava de Dorohoi. În sfârșit, după mai multe demersuri, s-a început modernizarea acestui drum pe un tronson de 19 kilometri, până la podul de la Zvoriștea. E vorba de un strat de asfalt care se va turna pe acest tronson, iar în comuna Adâncata vor fi dale de beton care se vor scoate pentru că acolo sunt foarte multe denivelări și burdușiri. Important e că acest drum face legătura cu județul Botoșani, chiar cu viitorul punct de trece al frontierei cu Ucraina, în zona Pomârla, de la Racovăț. E nevoie de această modernizare și mă bucur că în sfârșit locuitorii din Adâncata, din zona Șerbănești, Zvoriștea au parte de o modernizare a unui drum pe care o așteptau de mult”, a declarat președintele CJ Suceava. El a mai spus că își dorește ca lucrările de modernizare pe acest drum să continue, prin extinderea zonei carosabile. „Sper să prindem foarte repede și modernizarea acestui drum prin extinderea zonei carosabile, cu acostamente modernizate. Este nevoie de extinderea zonei carosabile pentru că tot pe aici se face legătura cu județul Botoșani, cu Rădăuți Prut, cu Republica Moldova, spre autostrada A7 și e nevoie în viitor lărgirea acestui drum”, a spus Gheorghe Flutur.

Prezent la începerea lucrărilor, primarul din Adâncata a spus că această investiție este foarte importantă pentru locuitorii acestei comune. Viorel Cucu a ținut să-i mulțumească președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru demersurile făcute în vederea începerii lucrărilor de modernizare, precum și conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru alocarea fondurilor necesare. „Sunt lucrări așteptate de cel puțin 10 ani de când sunt primar. Mulțumesc din suflet Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și pentru demersurile făcute de președintele Consiliului Județean pentru ca astăzi să înceapă modernizarea acestui drum. Este un lucru deosebit de important pentru oamenii din Adâncata. S-a spus de foarte multe ori că va fi modernizat și de aceea acum nu am vrut să anunță că vor începe lucrările până când nu am făcut fizic că se întâmplă acest lucru. Acum îi pot anunța cu bucurie pe locuitorii din Adâncata că vor avea un drum modernizat”, a declarat Viorel Cucu.

Tot astăzi, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași prezent la începerea investiției a spus că dacă vremea va fi favorabilă, lucrările pot fi terminate până la intrarea în iarnă.