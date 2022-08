Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, propune o rectificare bugetară prin care vor fi suplimentate sumele pentru unele activități cu mare impact economic și social. Astfel, el propune majorarea cu 8.715.000 lei a cheltuielilor pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, sumă aferentă derulării acestuia în prima parte a anului școlar 2022-2023 precum și majorarea cu 2.804.000 lei a sumelor alocate unităților de învățământ special din județ pentru plata drepturilor de care beneficiază elevii acestora în temeiul prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011 (burse, indemnizație de hrană, rechizite, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte). Totodată, se are în vedere suplimentarea cu 5.481.000 lei a bugetului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava pentru lucrări de reparații la drumurile județene,l alocarea a 322.000 lei în vederea asigurării sursei de finanțare pentru achiziția unor dotări la compartimentul PSI al R.A. Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava și a 105.000 lei, reprezentând 50% din valoarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod de beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km 7+220, Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”, în vederea demarării procedurii de achiziție. Propunerile vor fi validate în prima ședință a deliberativului județean.

