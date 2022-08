Directoarea Școlii Gimnaziale nr.10 din Suceava, profesoara de română Rodica Zimbru, susține că unitatea pe care o coordonează este pregătită pentru debutul noului an de învățămînt. Profesoara a declarat, la Radio Top: „Clasele sînt pregătite și orarul este întocmit în proporție de 99%. Totul e-n regulă”. Rodica Zimbru a mai spus că, în perioada 25-27 august, Școala 10 va găzdui Școala de Vară Merito, unde se vor reuni 120 de profesori și a adăugat: „Programul Merito va cuprinde activități de formare, ateliere de lucru și întîlniri cu specialiști, sub coordonarea inspectorului școlar de religie Daniela Ceredeev”. Universitatea de Vară Merito este organizată de Inspectoratul Școlar, în parteneriat cu Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea <Ștefan cel Mare> și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Pe de altă parte, directoarea Școlii nr.10 din Suceava, Rodica Zimbru, a afirmat că nu o deranjează faptul că noul an de învățămînt va începe în data de 5 septembrie. Profesoara a precizat: „Nu mă deranjează decizia ca școala să debuteze la 5 septembrie. Ne-am învățat să începem pe 15 septembrie, dar asta este. Ne-ar fi oferit și nouă posibilitatea să ne pregătim mai temeinic, mai în pace și în liniște, dar dacă asta e decizia o respectăm”.