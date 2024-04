Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, și-a depus astăzi candidatura din partea PNL pentru un nou mandat la alegerile din 9 iunie ”având in vedere încurajările majorității dintre dumneavoastră, văzând că lucrurile merg în direcția bună, încrezător în propriile puteri”. Totodată, Gheorghe Lazăr a depus si lista PNL pentru Consiliul Local Marginea, formata din 22 consilieri, deschisa de el. Lazăr a declarat că în prezent, localitatea Marginea cunoaște multe schimbări in sensul dezvoltării.

El a arătat că la nivelul comunei sunt foarte multe proiecte care la data actuala se afla in diferite etape. Astfel, înființarea rețelei de apa, canalizare, stația de epurare, înființarea rețelei de gaze naturale, modernizarea drumurilor si trotuarelor, construirea podului “Vasilovschi-Moldovan”, reabilitarea termica si modernizarea școlilor, dotarea cu mobilier si tehnica necesara a tuturor unităților de învățământ, modernizarea si extinderea sediului primăriei, extinderea rețelei de energie electrica si a iluminatului public, construirea centrului pentru aport voluntar a deșeurilor, extinderea intravilanului si preocuparea pentru un plan urbanistic bazat pe dezvoltarea zonelor industriale si de locuințe, preocuparea pentru cultura si sport, sunt lucruri concrete la data prezentei.

”Toate acestea se datorează unei munci in echipa, efectuate in ultimii 3 ani, ocazie cu care țin sa mulțumesc cetățenilor comunei Marginea care mi-au oferit onoarea de a fi Primarul acestei localități, Echipei din primărie, Consiliului Local, precum si tuturor celor implicați in realizarea obiectivelor asumate in anul 2020. Îmi doresc ca mandatul care urmează, sa fie unul al dezvoltării si sa pun in opera proiectele mari la care am muncit cu determinare. Marginea are nevoie de viziune logica, clara si pragmatica. Pentru data de 9 iunie 2024, vin in fata dumneavoastră cu fruntea sus, cu multe realizări, cu multe propuneri îndrăznețe, dar conștient ca nu întotdeauna faptele primarului se suprapun cu așteptările cetățenilor. Va mulțumesc tuturor si va asigur in continuare de buna credință, implicare si seriozitate. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, totul va fi bine!”, a mai spus Gheorghe Lazăr.