Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că în cursul zilei de ieri a susținut și a fost votat un amendament foarte important la Legea bugetului de stat prin care se rezolvă problema sutelor de elevi navetiști ai Liceului Tehnologic din Cajvana. Gheorghe Șoldan a preciza că liceul va primi un sprijin financiar de 700.000 de lei pentru achiziționarea unui autocar care să fie folosit la transportul elevilor care învață la Cajvana, dar locuiesc chiar și la peste 20 de kilometri distanță de unitatea de învățământ.

„În prezent, în fiecare zi de școală, de la primele ore ale dimineții, elevii se urcă pe ture în trei microbuze de câte 16 locuri fiecare și sunt aduși la liceu. Și apoi, tot pe ture, duși spre casele lor.

Două dintre microbuze sunt din 2006, respectiv 2008, iar al treilea din 2015.

Cele trei microbuze fac zilnic în jur de 300 de kilometri, transportând elevi din Costâna, Părhăuți, Todirești, Soloneț, Comănești, Humoreni, Botoșana, Poieni Solca, Arbore, Iaslovăț, Gura Solcii, dar și din satul Codru”, a declarat Șoldan. El a spus că autocarul pe care Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana îl va achiziționa va putea fi folosit și la transportul echipelor sportive și al ansamblului folcloric din cadrul liceului și, nu în ultimul rând, în excursiile școlare.

„E un pas important spre normalitate, pe care mă bucur că l-am făcut pentru orașul meu natal, Cajvana”, a conchis deputatul social democrat sucevean.