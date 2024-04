Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, le-a cerut sucevenilor să fie alături de el pentru a aduce o schimbare în bine a județului. În același timp, la evenimentul de astăzi de lansare a candidaților PSD Suceava pentru alegerile locale din acest an, Gheorghe Șoldan a prezentat o imagine a dezastrului din județ și a trântit de pământ un dosar în care a strâns promisiunile făcute de actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și care nu au fost duse la îndeplinire.

Gheorghe Șoldan a vorbit în primul rând despre una dintre cele mai mari probleme care consideră că există în județul Suceava și anume plecarea sucevenilor în străinătate pentru a avea un trai mai bun. Șoldan a ținut să precizeze că în sală, alături de el este fratele său Mihai, care a venit de la o distanță de 1.700 de kilometri pentru a-l sprijini la lansarea candidaturii pentru șefia județului. „Tot mai mulți suceveni sunt plecați la muncă în străinătate fiindcă aici nu au șansa la un viitor mai bun. Mai mult tinerii ne pleacă din județ la alte facultăți în alte orașe, Cluj, București și aleg să rămână acolo fiindcă cei de acolo le oferă o șansă mai bună. Și am să prezint câteva date oficiale. Câteva realități ale județului Suceava. Suntem pe primul loc în România cu copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Suntem pe penultimul loc în România la nivel de salarii. Suntem pe primul loc în regiunea Nord Est cu localități fără apă potabilă, 56 la număr. Suntem pe ultimele locuri în România la Produsul Intern Brut. Săracul județ bogat. Iar în schimb ce face în tot acest timp primul gospodar al județului. Face hore și strigături în timp ce județul stă pe loc. În 2024 încă vorbim de drumui județene neasfaltate. Sute de kilometri de drum județean pietruit și de pământ. Și am văzut un slogan zilele trecute și scria așa: Pe drumul cel bun. Asta în timp ce sucevenii își rup dinții în mașini pe drumurile județene. Oare suntem pe drumul cel bun? Eu cred că ei sunt pe contrasens”, a declarat Gheorghe Șoldan, după care le-a prezentat participanților la lansarea candidaților PSD un dosar în care a adunat „sutele de promisiuni făcute de Gheorghe Flutur în prea mulți ani”.

După ce a trântit de pământ dosarul, candidatul PSD pentru Consiliul Județean Suceava a spus că din aceste sute de promisiuni sunt zero realizări. „Ajunge. Ne-am săturat. Avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie de locuri de muncă bine plătite în județul Suceava, avem nevoie de investitori. Și pentru ca acei investitori să vină în județul Suceava avem nevoie de o infrastructură a anilor 2024. Și nu vorbesc neapărat aici de autostrada A7 pentru că tot se laudă unii în ultima perioadă că o fac ei. Autostrada o face PSD și vă mulțumim domnule premier Marcel Ciolacu. Pentru această autostradă avem o formulă perfectă: avem bani europeni, constructori români și ministru PSD. Noi avem nevoie să ne gospodărim propria ogradă, să ne asfaltăm drumurile județene, să facem odată acele variante ocolitoare promise de 16 ani. Variante ocolitoare la Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei. Trebuie să facem acele variante ocolitoare. Apoi trebuie să dezvoltăm aeroportul să nu mai arate ca o gară dintr-un oraș părăsit. Să nu mai primim turiștii pe aeroport într-un container. Trebuie să ne punem la punct sistemul medical, să dispară acele inegalități dintre comunități. Să creăm acele centre de permanență în județul Suceava. Nu e posibil în 2024 ca cineva să facă două ore de la Vatra Dornei la Suceava fiindcă are o urgență. De asemenea, trebuie să asigurăm acces la educație tinerilor să rezolvăm odată pentru totdeauna problema infrastructurii școlare, să ne asigurăm că școlile arată ca în secolul XXI. Să reînființăm acele școli profesionale și de meserii. Și pentru toaste astea avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie de o echipă social democrată cu o viziune tânără. Vremea tătucului a cam trecut. Avem nevoie de o echipă profesionistă la conducerea județului Suceava și PSD are cea mai bună echipă din care fac parte actualii primari etalon și gospodari dar și zecile de candidați viitori primari etalon și gospodari”, a transmis Gheorghe Șoldan.

El a subliniat faptul că dezvoltarea județului Suceava înseamnă dezvoltarea fiecărei localități din județ. „Avem energia, entuziasmul, ambiția și strategia necesară să dezvoltăm județul Suceava, să facem județul Suceava să devină din codaș fruntaș. Să fim mândri că trăim în Suceava. Aveți încredere în noi și pe 9 iunie votați schimbarea. Și închei întrebându-vă ceva. Știți ce fac fluturii în luna iunie? Zboară. Doamne Ajută”, a încheiat Gheorghe Șoldan.