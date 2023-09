Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Idea Papel, a inițiat, în această perioadă o campanie socială, prin care a oferit ghiozdane complet echipate pentru copii cu vârste de până la 10 ani.

Scopul acestui demers a fost ca 400 de copii ai căror părinți nu își permit să le cumpere cele necesare începerii școlii să primească câte un ghiozdan complet echipat cu rechizitele școlare necesare.

Apelul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a fost auzit de foarte mulți cetățeni cu inima mare care au scris pe adresa fundației poveștile acestor copii. Sunt multe povești din care oricine poate învăța ce înseamnă curajul, perseverența, tăria de caracter de la copii năpăstuiți de soarta, care fac eforturi supraomenești să depășească limitele impuse de condiția socială a familiei.

„Bună ziua! Sunt mamă de două prințese, dar și învățătoarea unui copilaș deosebit cu cerințe educative speciale, care, fără îndoială merită tot ce e mai bun și mai frumos în viață. Astăzi vă scriu pentru el, elevul meu.Este un copil cuminte, silitori și cu progrese remarcabile de la un an la celălalt, cu toate că dificultățile bolii își fac simțită prezența”, este mesajul unei doamne învățătoare sensibilă la problema unuia dintre elevii săi.

Povestea unui tată a cărui soție a murit și care crește singur trei copii a fost fost adusă la cunoștință de o vecină care a remarcat situația dificilă a acestei familii: “Este lângă mine un tată cu 3 copilași, mama lor a murit acum un an sedescurca foarte greu, dar în ciuda tuturor neajunsurilor copii sunt foarte cuminți și deștepți, respecta pe toată lumea”.

Un ghiozdan a ajuns și la fetița de clasa a IV-a care merge către școală, zilnic câte doi kilometri pe jos alături de frățiorii ei. Cazul a fost semnalat de către învățătoarea fetiței: “Ghiozdanul pentru vise mari ar fi un dar minunat pentru o elevă de a mea, care provine dintr-o familie numeroasă, cu minime posibilități materiale. Fetița din clasa a IV-a pictează foarte frumos, este ambițioasă, iubește școala, deși vine pe jos 2 km zilnic, împreună cu cei 3 frățiori mai mici decât ea.”

Potrivit ultimelor statistici publicate de organizația Salvați Copiii, nu mai puțin de 25.000 de copii români trăiesc la limita subzistenței, țara noastră fiind din acest punct de vedere pe primul loc în Uniunea Europeană. Campania intitulată „GHIOZDANE PENTRU VISE MARI!” vine în întâmpinarea copiilor care provin din familii pentru care achizitionarea unui ghiozdan și a rechizitelor necesare în noul an scolar reprezinta o povară din punct de vedere financiar.

La fel de impresionantă este și povestea fetiței care în fiecare zi se trezește la ora 6.00 pentru a merge la școală și apoi, după-amiază, călătorește cu autobuzul din comuna în care locuiește, până în București unde învață să cânte la pian. Pasiunea pentru acest instrument îi ocupă timpul până spre seară când se întoarce acasă pentru a-și face temele și a se odihni. Cu siguranță și acest copil ambițios a meritat un ghiozdan plin cu rechizite pentru puterea extraordinară și perseverența de a-și urmări visul.

„Mântuitorul şi-a trimis slugile sale cele bune”

În cadrul aceleiași campanii, zeci de copii de la Şcoala Gimnazială, Comuna Cocorăștii Colț au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare înainte de a suna clopoțelul de începere a noului an școlar. Cu ajutorul părintelui de la biserica din comună, copiii au putut să se bucure că au împlinit condiția cea mai importantă pentru a începe noul an școlar. „Ne bucurăm împreună cu copiii noştri din comunitatea Cocorăştii Grind. Parcă şi pe noi ne întâmpină emoţiile începutului de an şcolar. Biserica le-a arătat şi le va arăta întotdeauna că nu-i lasă singuri. După cuvântul Mântuitorului: „Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi!” Astăzi copiii au venit la Mântuitorul şi Mântuitorul şi-a trimis slugile sale cele bune să vină în întâmpinarea lor”, a spus părintele Ioan Vrăjitoru.