Președintele Alianței Sindicatelor din Învățămînt Suceava, ASIS, profesorul Giani Leonte, crede că vineri, 12 noiembrie, Comitetul Național pentru Situații va hotărî modificarea Ordinului comun al ministerelor Educației și Sănătății privind funcționarea unităților școlare, în sensul ca acestea să poată funcționa în format fizic dacă rata de infectare cu COVID dintr-o localitate este de sub 3 la mie. În prezent, cursuri față în față se țin doar în acele școli unde cel puțin 60% din personal este vaccinat împotriva coronavirusului. Prezent în studioul Radio Top, liderul sindical a apreciat că CNSU va schimba ordinul în urma protestelor de la cîteva școli din județul nostru și a intervenției Instituției Prefectului la Ministerul Eucației și la cel al Sănătății, la solicitarea ASIS. Profesorul Leonte a declarat: „Protestele care au apărut la școli din Marginea, Milișăuți, Voitinel și Volovăț, unde părinți, elevi și profesori au cerut ore în format fizic sînt cît se poate de justificate, în condițiile în care rata de infectare de la nivelul unor localități e de sub 3 la mia de locuitori. Noi considerăm că acest criteriu ar trebui să fie cel mai relevant și singurul în a determina dacă o școală trebuie să se deschidă în format fizic sau nu. Ultimele afirmații ale ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, cum că CNSU ar putea modifica scenariul vizînd funcționarea școlilor au fost influențate, probabil, de manifestațiile de la Suceava. Totodată, am trimis o adresă la Prefectură, în care arătam că singurul criteriu privind funcționarea școlilor față în față trebuie să fie cel legat de rata de infectare de sub 3 la mie din localitate. Prefectura a răspuns repede și cererea a fost trimisă la ministerele Educației și Sănătății pentru a o promova în CNSU. Sper ca varianta modificată a ordinului comun al celor două ministere să fie aprobată în ședința de vineri, 12 noiembrie, a CNSU și ca de luni școlile să fie deschise în sensul solicitat de noi”. Președintele ASIS consideră că ordinul de săptămîna trecută a fost emis pentru a-i determina pe profesori să se vaccineze. El a afirmat: „Sîntem singura categorie socio-profesională din România obligată să afișeze procentul de vaccinare din fiecare unitate școlară. Asta nu se mai întîmplă în nici un alt domeniu de activitate. Îmi aduc aminte afirmația ministrului Cîmpeanu, de acum aproximativ un an, cînd spunea că vaccinul este un act medical unilateral și că nimeni nu va fi constrîns. Iată că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Din păcate, acest vaccin a devenit o condiție ca școala să se desfășoare în format fizic și singurii care au de suferit în acest context sînt elevii. Îndată sînt doi ani de cînd derulăm activitate preponderent online și elevii adună multe lacune în această perioadă. Foarte rău e pentru elevii care urmează să susțină examene naționale de o importanță vitală pentru viitorul lor. Să nu uităm de discriminare, pentru că unii elevi din anii terminali ajung în sălile de clasă, iar ceilalți sînt în online. Este un lucru care se va vedea în calitatea absolvenților pentru că, de fapt, ăsta-i adevărul”. Giani Leonte a completat: „Cu toții dorim să ne întoarcem în format fizic în școală, dar, în același timp, ne dorim să ne întoarcem într-un mediu sănătos și într-un mediu sigur”. Alianța Sindicatelor din Învățămînt Suceava este afiliată la Federația Sindicatelor Libere din Învățămînt.