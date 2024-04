Cauza probabilă de izbucnire a incendiului la gospodăria din Frasin a fost fumatul în locuri nepermise, transmit pompierii suceveni.

Au ars anexele gospodărești, construite din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Proprietarii gospodăriei au fost monitorizați de către paramedicii SMURD și ulterior au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat la ora 02:30, iar pompierii militari au salvat gospodăria învecinată.