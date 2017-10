UPDATE: În groaznicul accident au murit preotul Petrică Gavril din satul Lămăşeni, comuna Rădăşeni, care se afla la volanul uneia dintre mașini care circula regulamentar, sora lui şi soţul acesteia și șoferul celeilalte mașini care a intrat pe contrasens și a produs coliziunea. Între timp a decedat și unul dintre copiii transportați la spital, cel în vârstă de 6 ani. A fost copilul preotului Petrică Gavril.

Pe drumul național DN2E în zona localității Cornu Luncii s-a produs sâmbătă seară un grav accident de circulație în care au fost implicate două maşini. În urma accidentului, 4 persoane au decedat pe loc şi au rămas încarcerate în maşini, iar alte 5 persoane au ajuns la spital. Din cei 5 răniţi, unul era adult, o femeie de 35 de ani, şi 4 copii cu vârste de 3, 6, 8 şi 10 ani. Din păcate, unul dintre copii, cel de şase ani a murit la Spitalul din Fălticeni, acolo unde a fost transportat imediat după producerea accidentului.

Femeia şi ceilalţi trei copii sunt în momentul de faţă la Spitalul Judeţean Suceava, fiind în stare gravă.

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava s-a declanşat Planul Roşu de Intervenţie şi la faţa locului au fost trimise 2 autospeciale pentru descarcerare şi 7 ambulanţe, din care una de transport victime multiple. ”Transmitem sincere condoleanţe familiilor îndoliate şi că suntem alături de ei în această tragedie, una dintre cele mai mari petrecute în judeţ în ultimul timp!”, au transmis cei de la ISU Suceava pe pagina lor de facebook.