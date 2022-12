Un grav accident rutier s-a petrecut în această dimineață pe DN2 în zona localității Cumpărătura, informează ISU Suceava.

S-au deplasat la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.Este vorba despre o coliziune între două autoturisme din care au rezultat două victime, una dintre acestea fiind încarcerată. Se lucrează pentru extragere. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.