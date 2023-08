Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că astăzi a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului “Zona de agrement Parc Șipote”, în vederea obținerii finanțării nerambursabile.

”Așa cum am mai precizat, pe cele 43 de hectare de teren se vor face doar construcții ușoare, nu va fi vorba de dezvoltări imobiliare. Intervenția realizată nu va putea depăși ca suprafață construită 10% din suprafața totală a Parcului Șipote, astfel că parcul își va păstra întru totul titulatura de “inima verde a orașului”, a declarat Harșovschi.