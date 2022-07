Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat astăzi finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată” situată al intersecția străzilor Dobrogeanu Gherea cu Armenească. El a spus că cei 60 de preșcolari care pe perioada lucrărilor au fost duși la Grădinița ”Sf. Ioan cel Nou” vor putea reveni la ”Dumbrava Minunată”. Investiția a costat 4,102 milioane de lei fonduri europene contribuția municipalității fiind de doar 2%. ”Au fost finalizate lucrările de extindere și de remodelare a clădirii existente, inclusiv echiparea infrastructurii educaționale pentru preșcolari rezultând o unitate de învățământ modernă care respectă cerințele actuale pentru această funcțiune. Investim în educație, investim în viitorul copiilor noștri”, a spus viceprimarul Sucevei.

