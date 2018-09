Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, le-a arătat pisica firmelor de construcții care execută lucrări de investiții pe raza municipiului. Harșovschi s-a luat de constructori la ședința comandamentului pe investiții care a avut loc marți dimineață la sediul Primăriei fiind nemulțumit de ritmul de desfășurare a lucrărilor. Țintele viceprimarului au fost de asemenea diriginții de șantier și chiar specialiști din Primărie pe care i-a acuzat că sunt ”avocații constructorilor”.

Lucian Harșovschi consideră că este momentul aplicării unor măsuri coercitive împotriva constructorilor. ”A fost un comandament scurt pentru că din nefericire se pare că toți sunt avocații constructorilor. Vorbim de diriginți de șantier și chiar de colegi de-ai mei din Primărie. Când e ceva le găsesc scuze. Nu e normal să se întâmple așa ceva. Totuși lucrurile merg într-un ritm de care nu pot spune că sunt mulțumit. În perioada următoare vom fi mai mult pe teren la verificarea lucrărilor și sper ca acești constructori să fie motivați. Putem să-i motivăm într-un singur fel, aplicând amenzi pentru că cu vorba bună nu se mai poate. Tot stăm de vorbă dar degeaba. Uitați-vă la reabilitarea rețelelor termice. Domnul primar e plecat la București după fonduri iar cei de acolo sunt în concediu și abia joi vin la lucru. Singura pârghie legală sunt aceste măsuri coercitive și le vom aplica. Le vor contesta, ne vom judeca vom câștiga iar banii îi vom folosi la lucrările de investiții”, a spus Harșovschi.



El a amintit că una din principalele lucrări este cea referitoare la reabilitarea rețelelor termice. ”Lucrarea se mișcă destul de greu. Chiar dimineață am fost pe Zamca să văd ce fac acolo. Toată lumea se așteaptă ca strada Grigore Ureche să fie readusă la starea inițială pentru că mai au două traversări de făcut după care să se toarne asfalt. S-au asfaltat o parte din străzi și a ieșit destul de bine pentru condițiile existente. În rest lucrările sunt în grafic. La statuia ecvestră se lucrează bine iar acum se analizează dacă se facă și o parcare acolo. Părerea mea personală e că nu pentru că oamenii merg acolo să se relaxeze nu să inhaleze gaze de la mașini. Din nefericire pe strada Traian Țăranu lucrările bat pasul pe loc. S-a dat ordin de suspendare a lucrărilor până se rezolvă problemele de proprietate cu Consiliul Județean. Din nefericire această problemă ține de primărie pentru că au fost probleme cu comunicarea și cu raportarea dar ni s-a pus și bețe în roate de către anumite persoane de acolo care ar face orice să se opună realizării acestei lucrări. După ședința CJ de luna asta se va clarifica proprietatea și vom putea continua lucrările acolo”, a mai spus Harșovschi.