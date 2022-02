Mandachi Hotel and Spa din Suceava a câștigat trofeul Termalia pentru „Best Hotel and Spa Interior” în 2021, unul dintre cele mai prestigioase premii din domeniul hotelier.

Tot în anul 2021, Mandachi Hotel and Spa a ajuns pe primul loc în clasamentele site-urilor Booking și Tripadvisor, în categoria hotelurilor din zona Bucovina, fiind în topul preferințelor clienților din toată țara. Hotelul fondat de Ștefan Mandachi a obținut aprecierea clienților și a specialiștilor din domeniu datorită designului său modern, conceptelor unice pe piața din România și ospitalității angajaților.

„Premiul pe care l-am primit recent ne bucură, ne onorează și ne motivează să continuăm pe același drum al excelenței ca până acum. Recenziile pozitive ale clienților noștri, care ne plasează pe primul loc în topul hotelurilor din Bucovina, reprezintă recunoașterea muncii noastre și sunt cea mai bună dovadă că am reușit să le oferim o experiență de neuitat în hotelul nostru. Feedbackul din partea celor care ne trec pragul este cel mai important și valoros premiu pentru noi și ne motivează să muncim mai mult pentru a ne menține la același nivel al calității”, a declarat Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel and Spa.

Pentru luna februarie a acestui an, Mandachi Hotel and Spa vine cu pachete promoționale pentru clienții săi, cu ocazia sărbătorilor de Valentine’s Day și Dragobete. Fiecare pachet promoțional conține două nopți de cazare, o cină romantică, acces la SPA și alte beneficii în funcție de dorințele și bugetul fiecărui cuplu, de exemplu: o sticlă de șampanie cu foiță de aur sau acces pentru trei ore în „Camera visurilor”, o cameră situată pe acoperișul hotelului, cu vedere panoramică asupra orașului.

„Pachetele speciale de Valentine’s Day sunt valabile toată luna februarie și le-am creat special pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri, care vor să sărbătorească luna iubirii într-un mod inedit. La Mandachi Hotel and Spa, scopul nostru este să le oferim clienților experiențe unice, nu numai servicii de calitate. Tocmai de aceea, am venit cu aceste pachete și cu multe alte concepte care să transforme sejurul în hotelul nostru într-unul de poveste”, a mai spus Ștefan Mandachi.

Mandachi Hotel & Spa face parte din grupul Strong MND Corporation SRL, împreună cu lanțul de restaurante Spartan, Mandachi Business Center și francizele: Mefi Café, sala de fitness Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centru de evenimente Magnificus, Restaurante fast food Hercule și www.francizelacheie.ro.