Huna, vechea filozofie hawaiiană, este cunoscută ca fiind una dintre primele învățături ale lumii. Deși veche de peste 35.000 de ani, impactul acestei filozofii asupra înțelegerii moderne a sănătății și spiritualității holistice nu a fost niciodată mai actuală. Această filozofie ne oferă o colecție de practici și credințe derivate din cultura tradițională hawaiiană care promovează echilibrul fizic, emoțional și spiritual.

În filozofia huna există trei aspecte principale – atitudini mentale față de diferite situații, meditație și respirație și vindecare energetică. Prin înțelegerea acestor componente de bază, fiecare dintre noi ne putem reprograma în mod eficient mintea subconștientă pentru a ne bucura de beneficii precum abilități de comunicare și bunăstare îmbunătățite.

Huna provine din insulele Hawaii care înseamnă „Locuiesc în energia supremă a vieții la care am acces cu fiecare respirație, oricând, oriunde.” „Ha” înseamnă respirație, „wai” înseamnă apă, dar este și un cod pentru „Mana” sau energia vieții, iar „‘i” înseamnă suprem. Cele mai puternice tehnici din Huna sunt respirația și meditația. Poporul Hawaiian știe de zeci de mii de ani că cel mai rapid mod de a ne schimba starea emoțională, de a deveni calmi, echilibrați și centrați constă în schimbarea modului de respirație.

Meditațiile din Huna sunt multiple, cu efecte foarte puternice, care activează diverse părți ale corpului pe lângă părți ale inconștientului. Meditația este una dintre cele mai străvechi modalități cunoscute pentru om pentru transformarea în bine a stării sale mentale, a condiției fizice și a circumstanțelor exterioare, dar și pentru explorarea tărâmului experiențelor transversale. A fost și este folosită de mii și mii de ani de către toate tradițiile spirituale și în toate organizațiile ezoterice din lume. Pentru mulți, interesul de bază în noțiunea de meditație este „a te gândi la”. Dar, în practică, este mai complicat de atât. În sistemul Huna, populația Kahuna folosește ambele metode de meditație – pasivă și activă – într-un procedeu cu 4 pași.

În zilele noastre, Huna a evoluat dintr-o practică spirituală intimă pentru a ajuta oamenii să obțină o perspectivă asupra călătoriilor lor de viață și să facă schimbări pentru auto împuternicire. Practicanții Huna explorează legătura cu natura, subliniind armonia și echilibrul. Huna ne învață că fiecare om își poate folosi puterea interioară pentru a accesa înțelepciunea superioară, luând astfel decizii și acționând cu un scop și o direcție mai mare. Prin trezirea acestei cunoștințe profunde, fiecare dintre noi va (re)găsi o cunoștință superioară și se vă (re)conecta la aceasta, va crește și își va transforma profund experiența de viață.

Gina Veveriță, Master Trainer în NLP, Trainer TLT®, Coaching și Hipnoză și inițiata în Huna de mai bine de 10 ani, vă invită într-un retreat unic, să descoperiți „secretul” împuternicirii și conectării cu sinele care a rezistat testului timpului de peste 35.000 de ani.

“Huna este o veche practică spirituală hawaiană de vindecare și reconciliere, care se bazează pe principiul că totul în univers – oameni, plante, animale – este conectat printr-o ierarhie de energii ancestrale. Această cale spirituală ne oferă o conexiune profundă cu o înțelepciune superioară, permițându-ne creșterea spirituală și vindecarea. Înțelegând cele 3 minți (minte inconștientă/minte subconștientă/minte conștientă) precum și cele 4 corpuri (corp fizic/corp emoțional/corp mental/corp spiritual) din învățătura Huna, fiecare dintre noi putem învăța să ne folosim întregul potențial, să trăim în echilibru și să ne ghidăm după principii de viață sănătoase. Înțelegerea emoțiilor, atenția la gânduri, reflectarea asupra conexiunilor dintre corp și minte și conștientizarea mediului din jur sunt câteva idei importante din Huna. În cele din urmă, huna ne învață armonia cu noi înșine și unii cu alții, ajutându-ne să creștem personal și spiritual. Prin practicarea acestui stil de viață, acționăm în concordanță cu cunoștințele din interiorul nostru care ne ghidează pe calea către dezvoltarea personală.” – Gina Veveriță, inițiat în Huna.

Alege să trăiești autentic, alege Huna Retreat!

La ReTreat Huna, veți avea ocazia să explorați adâncurile acestei înțelepciuni străvechi, să redescoperiți puterea vitală a ființei și să vă conectați cu propria esență autentică. Descoperind tainele Huna veți putea trăi o viață cu adevărat în armonie și bucurie. ReTreatul Huna va fi găzduit de pensiunea Art 1000 situată în pitorească localitate Poieni din județul Cluj, în perioada 11-15 Octombrie 2023. Acest sanctuar de liniște și armonie oferă un cadru perfect pentru a explora profunzimile învățăturilor Huna, înconjurați de peisaje fermecătoare și atmosferă relaxantă. Sub îndrumare experimentată, veți dobândi instrumente valoroase pentru echilibrarea energiilor, eliberarea emoțiilor refulate, înțelegerea tiparelor de gândire, astfel încât să creați o conexiune profund autentică cu sinele și cu energia vitală a vieții.

“Când am descoperit Huna am simțit că sunt mai aproape de adevărul personal. Inițierea în această practică a fost o poartă prin care m-am conectat cu linia descendenților… o activare a capacității de a folosi simbolurile și energia. De când am integrat Huna în viața mea, gândirea mea e mai clară, se bazează pe principiile atât de simple și, totuși, profunde ale Huna. Îmi aliniez vibrația imediat ce conștientizez că e necesar. Orice gând se manifestă aproape instantaneu. Fac totul cu integritate, cu dragoste păstrându-mi granițele personale. Ce face Huna pentru noi? Huna răspunde la întrebări profunde, silențioase, dar persistente, ale vocii interioare: Sunt cu adevărat fericit(ă)? , Care este sensul vieții mele?, Trăiesc așa cum ar trebui?, Ce fac cu viața mea?, De ce mă aflu aici, în situația actuală?. Vă invit să vă redescoperiți puterea interioară în cadrul unui ReTreat Huna, unic în România, unde veți explora vechile principii și tehnici Huna pentru a vă (re)descoperi puterea interioară și a vă conecta cu esența vieții. Înțelepciunea ancestrală Hawaiiană ne învață să trăim în armonie cu noi înșine, cu ceilalți și cu natura înconjurătoare, iar eu sunt onorată că pot să vă împărtășesc secretul după care poporul Hawaiian trăia și la care acum avem acces: „Nu face rău niciodată. Ajută întotdeauna.” – Gina Veveriță – Inițiat în Huna, Master Trainer în NLP, Trainer TLT®, Coaching și Hipnoză.

ReTreatul Huna “Principii și practici străvechi pentru conectarea la forța vitală a vieții” este o călătorie sufletească de transformare profundă, ce vă oferă ocazia de a vă schimba viața. Este o experiență unică în România, care până acum putea fi trăită doar la celălalt capăt al lumii, condusă de Gină Veveriță, în cadrul căruia veți învăța acest nou set de abilități importante de la un trainer inițiat de Dr. Tad James.

Mai multe detalii despre cum vă puteți înscrie la retreat, inclusiv programul și temele zilnice, pe secretulhuna.ro. Locurile sunt limitate.

Despre Gina Veveriță – Inițiat în Huna, Master Trainer în NLP, Trainer TLT®, Coaching și Hipnoză.

A studiat timp de 7 ani la școala Tad James Co, din Las Vegas, SUA și are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel internațional. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching și Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară și este antreprenor de succes din 1995.