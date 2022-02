De cele mai multe ori atunci când vorbim despre viitor ne gândim la idei, concepte, dorințe care fie rămân la nivel abstract, fie nu am găsit un proces specific prin care să le putem transforma și implementa în realitate. Și cum cele mai bune soluții sunt de ceva timp, doar la un click distanță, acum este momentul să acționăm, să învățăm cum să ne schimbăm perspectiva asupra trecutului și să ne creem în mod conștient viitorul exact așa cum ni-l dorim.

Doar dacă putem să ne vindecăm trecutul, să eliberăm energia rămasă captivă evenimentelor trăite, să parcurgem un proces în care facem schimbări în interiorul ființei noastre, vom reuși să producem modificări în exteriorul nostru. Doar atunci când ne schimbăm perspectiva asupra trecutului, devenim pregătiți pentru un viitor nou.

Workshop-ul online „Transform your Life, Re-surse pentru viitor” este special conceput să ne ajute să trecem de la efect la cauză și să ne recuperăm puterea cedată altora în viața noastră. În cele două zile intensive ale workshop-ului putem învăța despre cauzele care formează comportamentul nostru, cum influențează acesta rezultatele în viața personală și carieră, precum și tehnici de remodelare care ne vor îmbunătăți fiecare aspect al vieții.

“În cadrul acestui Workshop vă vom introduce în Time Line Therapy ® și Creating Your Future ®, tehnici consacrate la nivel mondial, create de Tad James (unul dintre pionierii NLP) și care produc transformări rapide. Astfel veți avea curajul să vă stabiliți propriile obiective și acestea să devină simplu de realizat. Însușirea și introducerea acestora în programul zilnic, vor aduce claritate în gândire și vor produce consistent schimbările dorite, pentru a deveni cine vreți să fiți, să aveți ceea ce vreți să aveți și să faceți ceea ce vreți să faceți.”, Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Cu toții ne confruntăm cu frici, fobii, blocaje din trecut care ne împriedică să avem ceea ce ne dorim; credințe care ne limitează, experiențe negative, etc și avem nevoie de ajutor și de cursuri care să ne ajute să producem rezultate concrete în viețile noastre. Avem nevoie să învățam cum să aplicăm procese care transformă modul în care gândim și astfel să facem cele mai bune alegeri pentru noi și pentru viitorul nostru.

“În doar două zile de workshop puteți învăța exact ceea ce vă doriți. La finalul celor două zile veți descoperi o nouă persoană, una care va ști cum să se folosească de experiențele din trecut ca resurse pentru un viitor exact așa cum și-l dorește; o persoană care va ști cum să își elibereze emoțiile negative majore precum furia, supărarea, tristețea, frica, vinovăția și să recâștige încrederea ca să dețină controlul emoțional al propriei ființe; cum să scape de blocaje, decizii limitative și comportamente nedorite care o țin departe de rezultatele pe care le urmărește; o persoană care nu va mai avea fobii( lift, avion, întuneric, păianjeni etc.); o persoană care va ști cum să își crească nivelul de energie oricând va simți nevoia și nu în ultimul rând să își stabilească și să își insereze în viitor obiective S.M.A.R.T care să se îndeplinească EXACT așa cum și-a propus. Pentru că nu uitați: Mintea conștientă este cea care stabilește obiectivele și cea subconștientă le realizează. “,Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Workshop-ul online „Transform your Life, Re-surse pentru viitor” va avea loc în perioada 12 – 13 martie între orele 10:00-18:00 și este organizat și susținut de către Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Mai multe detalii despre workshop și înscrieri, aici: https://nlpdiscovery.ro/workshop-nlp/

Despre Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

A studiat timp de 7 ani la școala Tad James Co, din Las Vegas, SUA și are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel internațional. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching și Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară și este antreprenor de succes din 1995.