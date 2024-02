Într-o lume tulburată de provocări sociale și economice, locale și globale, arta și muzica oferă un refugiu de frumusețe, inspirație și de energie spirituală. Fundația Regală Margareta a României celebrează debutul unei noi generații de bursieri susținuți prin programul Tinere Talente, invitând publicul la evenimentului „Identități” – o expoziție de arte vizuale și un recital de muzică clasică, lansate pe 26 februarie în cadrul Elite Art Gallery din București.

„Identități” este momentul în care fiecare tânăr artist își etalează identitatea artistică și se prezintă în noua calitate de bursier al programului național Tinere Talente, manifestarea fiind organizată pentru al 11-lea an consecutiv. Totodată, este prima din seria acțiunilor de promovare a celor 30 de tineri muzicieni și artiști vizuali aflați la început de drum, cu posibilități financiare reduse, ce vor fi susținuți în dezvoltarea și afirmarea lor artistică pe parcursul anului 2024.

Viitorul artei și muzicii clasice

În perioada 26 februarie – 3 martie 2024, Elite Art Gallery din București va fi gazda unei selecții semnificative de lucrări de pictură, grafică, arte textile, fotografie și instalații textile sau de obiect, prin care cei 15 bursieri artiști vizuali ai acestui an s-au identificat și diferențiat în fața juriului.

Vernisajul expoziției, curatoriată de conf. univ. dr. Ion Anghel, va avea loc pe 26 februarie, la ora 18.00, în cadrul galeriei din Piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, Bl. B2, parter.

După vernisaj, de la ora 18.30, atmosfera se va îmbogăți cu un recital de muzică clasică susținut de tinerii muzicieni bursieri, ale căror interpretări ne vor purta prin repertoriul marilor clasici: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart la Francois Borne. Programul muzical a fost ales și pregătit sub atenta îndrumare a doamnei Verona Maier – pianist, mentor al proiectului Tinere Talente.

Invitație deschisă către iubitorii de artă și muzică

Accesul la evenimentul „Identități” este liber, oferind publicului ocazia de a se întâlni cu arta și muzica de mâine. Este un apel către comunitatea iubitoare de frumos să susțină și să se inspire din energia și pasiunea noii generații de artiști și muzicieni. Publicul poate susține bursele pentru tinerii talentați ai României printr-un SMS la 8864 cu textul ARTĂ, cu o donație de 4 Euro lunar.

Susținere și oportunități pentru tinere talente. România are nevoie de artă!

Proiectul național Tinere Talente, ajuns la cea de-a 16-a ediție, continuă să reprezinte o platformă de sprijin și expresie pentru 30 de tineri artiști și muzicieni cu vârste între 14 și 24 de ani si cu posibilități financiare limitate. Prin burse, sesiuni de mentorat intergenerațional și masterclass-uri, precum și acțiuni de promovare a talentului și lucrărilor artistice, Fundația Regală Margareta a României își reafirmă angajamentul de a sprijini și promova viitorul artistic al României.

Lista celor 15 tineri muzicieni și 15 artiști vizuali, care au devenit bursierii programului Tinere Talente 2024, poate fi consultată aici.

Foto credit: Anca Arambașa