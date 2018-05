Ani buni a fost întrebată de ce s-a îngrășat sau cum și când se apucă de slăbit. Iată că Sanda Ladoși a schimbat foaia și le-a închis tuturor gura. Cei care au mers la circ să o vadă în spectacolul “Reveria” au avut un șoc: solista are o apariție demnă de filmele fantastice, iar silueta e trasă prin inel, potrivit click.ro.

„Lumea nu mă recunoaște, iar asta m-a amuzat teribil. Oamenii îmi aud vocea, dar nimeni nu știe unde sunt. Am un machiaj misterios, care e realizat cu o muncă de trei ore. Eu nu am numele nici măcar pe afișul spectacolului, am o apariţie de câteva minute. Nu aș fi putut să îmbrac acele costume dacă aveam cu 15 kg în plus, ca înainte.”, a povestit Sanda Ladoşi pentru revista “Taifasuri”, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/sanda-ladosi-cu-15-kg-mai-slaba-show-ul-de-la-circ-lumea-nu-ma-recunoaste