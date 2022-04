În perioada 6-8 aprilie în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Ordine Publică-Biroul Protecția Fondului Forestier si Piscicol împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat controale pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase la doi operatori economici de profil din localitățile Panaci și Poiana Negri. La o societate cu sediul social in loc. Poiana Negri s-a procedat la efectuarea balantei dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate in depozitul societății, ocazie cu care s-a constatat faptul că operatorul economic nu deține in depozitul societății cantitățile de 51,10 mc lemn de foc răsinoase, 19,00 mc lemn de foc fag si 2,80 mc lemn de foc. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională, aplicându-se o sancţiune contravențională în valoare de 10.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 72,90 mc material lemnos in valoare de 10.000 lei (preț stabilit conform Ordinului 119/2022). La o altă societate cu sediul social in localitatea Panaci, s-a procedat la efectuarea balantei dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 si stocurile faptice de material lemnos inventariate in depozitul societății, ocazie cu care s-a constatat faptul că operatorul economic deține in depozitul societății cantitatea de 6,70 mc lemn de foc răsinoase fără documente care să ateste proveniența legală. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională, aplicându-se o sancţiune contravențională in valoare de 5.000 lei, iar ca măsură complementară sa dispus confiscarea valorică a cantităţii de 6,70 mc lemn foc rășinoase în valoare de 817,40 lei (preț stabilit conform Ordinului 119/2022).