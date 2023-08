Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au devenit părinții unui băiețel minunat – Zian, care s-a născut în anul 2017. Vedeta de televiziune este o mamă devotată și iubitoare, încercând mereu să-i ofere copilului ei cele mai bune sfaturi, notează click.ro.

Deși Ilinca Vandici nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului ei, vedeta se consideră o femeie fericită și împlinită, mai ales din momentul în care a devenit mamă.

În urmă cu câteva luni, vedeta oferea un interviu publicației Viva.ro., în care a vorbit despre relația cu fiul său și despre valorile pe care vrea să i le insufle. „Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.”, povestea Ilinca Vandici, pentru sursa amintită.

Sursa foto: Facebook

