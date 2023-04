Mezinul familiei lui Kate Middleton și a prințului William, Luis, împlinește, pe 24 aprilie, cinci ani. Evenimentul nu a fost trecut cu vederea. Click! vă arată în ce ipostaze drăguțe a fost fotografiat băiețelul.

Într-un dintre fotografiile publicate pe Twitter, Prințul Louis de Wales apare într-o roabă împinsă de mama lui, Kate Middleton. „Cineva împlinește mâine 5 ani”, a scris prințesa de Wales pe contul oficial de Twitter, The Prince and Princess of Wales.

În ambele fotografii, prințul Louis apare în ambele, îmbrăcat în pantaloni scurți, cămașă și pulovăr albastru, zâmbind fericit, într-o roaba împinsă de mama lui.

În ordinea succesiunii la tronul Marii Brianii, Louis este al patrulea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, prințul William de Wales, și frații săi mai mari, prințul George (9 ani) și prințesa Charlotte (7 ani).

