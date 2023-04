Maladia secolului nu iartă aproape pe nimeni! Nu puține sunt persoanele publice care au recunoscut că s-au confruntat cu depresii severe, de-a lungul vieții. Unele dintre acestea au ajuns chiar în pragul sinuciderii. Andreea Marin, Oana Roman, Mihai Bendeac, Ana Morodan sau Andreea Raicu sunt câteva dintre vedetele acare au fost atinse de această boală perfidă, greu de controlat, potrivit click.ro.

Depresia, sau boala secolului cum a fost numită, nu ține cont de statut, imagine sau funcție. Persoane din toate categoriile sociale sunt afectate de aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare, mai ales cele care sunt expuse stresului zilnic.

Andreea Marin (48 de ani) este vedeta care a trecut prin cumpene mari și momente extrem de dificile în viață, dar a reușit mereu să-și păstreze zâmbetul pe față. Andreea a dezvăluit că a fost și ea diagnosticată cu depresie. A trăit o mare dramă, pe vremea când era doar o copilă de nouă ani, iar mama ei i s-a stins în brațe. Prezentatoarea TV s-a confruntat, apoi, și la maturitate cu o depresie cruntă, care a adus-o chiar în pragul sinuciderii, conform sursei citate.

Oana Roman (47 de ani) nu s-a sfiit nici ea să recunoască faptul că a trecut prin depresie, încă din adolescență. Vedeta a făcut ani de zile de terapie, confruntându-se cu stări de anxietate grave și chiar cu atacuri repetate de panică.

Actorul Mihai Bendeac (40 de ani) nu s-a ferit nici el să recunoască faptul că, în afara scenei, este un tip introvertit, sensibil, care se luptă aproape zilnic cu episoade de depresie, mai notează sursa citată.

