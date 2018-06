Conferintele BTL Design impreuna cu trustul de presa Agora Group SA organizeaza in data de 21 iunie la Suceava, o noua editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul va avea loc la hotel Bucovina incepand cu ora 9.30.

Evenimentul este impartit in doua sesiuni de dezbateri, prima, care isi propune sa aduca in fata intreprinzatorilor prezenti reprezentanti ai institutiilor centrale, autoritatilor locale si organizatiilor patronale in care sa dezbata solutii la problemele legate de infrastructura, legislatie locala si birocratie si cea de-a doua, in care se vor prezenta solutii de finantare si garantare, fiscalitate, solutii de eficientizare a activitatii si de promovare.

Firmele mici si medii sunt invitate in mod gratuit in auditoriu si isi vor putea promova produsele si serviciile proprii in cadrul standului pus la dispozitie de catre organizatori.

In cadrul evenimentului sunt invitate institutii precum Consiliul Judetean Suceava, Primaria Municipiului Suceava, ADR NE, AJFP Suceava, ITM, AJOFM precum si parteneri privati: CEC Bank, FNGCIMM, Weizmann Ariana & Partners si Danubius Exim.

„Solutiile pentru dezvoltarea firmei sunt multiple: solutii de finantare, solutii de scadere a costurilor si eficientizare a activitatii, solutii de securizare a afacerii. Noi in calitate de organizator dorim sa punem la aceasi masa furnizorii de solutii si potentiali beneficiari. Si aici ne referim in special la firmele din sectorul IMM. ” a declarat Ion Radu, manager al programului de evenimente Conferintele BTL Design.

In calitate de sponsor a evenimentului va fi „Aur’a”, singura apă din România premiată cu trei stele de aur la Bruxelles, în 2016 și 2017, cu distincția Superior Taste Award, de către Institutul Internațional pentru Gust și Calitate.

„Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor” a demarat in 2006 ca un program national de informare dedicat intreprinderilor mici si mijlocii iar de la inceput acest program de evenimente s-a definit ca cel mai amplu proiect privat de informare dedicat sectorului IMM care se deruleaza pe teritoriul Romaniei.

Participarea IMM-urilor la acest eveniment este libera si se face pe baza de invitatie sau prin inscrierea la unul dintre cei doi organizatori: BTL Design sau Agora Group SA sau online la www.btldesign.ro

Despre Conferintele BTL Design

Conferintele BTL Design cuprind organizarea de programe de evenimente de tip road-show destinate mediului de afaceri pe teritoriul Romaniei. In portofoliul nostru se regasesc mai multe programe de evenimente derulate din 2005: Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor, EUSol –Solutii europene pentru afaceri, Parteneriatul Public – Privat, instrument de lucru strategic pentru administratia publica locala, Modernizarea si Eficientizarea Administraţiei Publice Locale din Romania, Soluţii pentru administratiile locale in contextul crizei economice, Solutii pentru Dezvoltarea Durabila a Autoritatilor Publice Locale. Firme de renume din domeniul serviciilor financiare, telecom, IT&C, consultanta au ales sa-si promoveze solutiile in cadrul evenimentelor organizate de catre noi.

Misiunea noastra este sa diseminam informatie utila pentru antreprenori si intreprinzatori si sa realizam o interfata eficienta de comunicare intre furnizorii de solutii potentiali beneficiari ale acestora. Detalii pe www.btldesign.ro

Despre Agora Group

Agora Group este un trust de presa specializat in tehnologia informatiei, comunicatii, afaceri si distributie de carte straina si este prezent in piata publicatiilor de IT&C din 1992.

In prezent, Agora Group deţine in portofoliu revistele: IT Trends, Digital Trends (ambele lansate in 2009), evenimentele: Conferintele Regionale Agora, Conferintele de Tehnologie Agora, Conferintele de Soluti Agora, mesele rotunde IT Trends, eLiberatica – conferinta anuala pe tema Open Source Free Software, serviciul de distributie de carte straina Byblos si portalul online cu serviciul de stiri AgoraNews.

Detalii pe www.agora.ro .