Seria-maratonde filme de Crăciun continuă la DIVA și în penultima săptămână a lunii decembrie cu noi povești romantice tematice, care reprezintă un cadou călduros pentrutoți amatorii de povești cu final fericit, cu orășele pitorești care știu să marcheze ca la carte Crăciunul și eroine care au parte de o călătorie care le transformă viața.

Duminică (17 decembrie), de la ora 16:00, este programat filmul „Crăciunul lui Holly” (Haul out the Holly, 2022). În scenariu, Emily (Lacey Chabert) vine acasă de sărbători, dar descoperă că părinții ei au propriile planuri (pleacă în Florida ca să-și cumpere o casă acolo) și o lasă să se ocupe singură de decoratul casei,subiect tratat cu maximă seriozitate de către asociația locală a proprietarilor. În poveste apare și sora actorului John Travolta, Ellen, care s-a îndrăgostit de acest gen de filme de Crăciun pline de speranță (chiar dacă nu sunt mereu realiste) după moartea soțului ei, în 2017. Ellen Travolta a mai jucat în sitcom-urile „Happy Days” și „Charles in Charge” din anii ’70-’80.

Două zile mai târziu, pe 19 decembrie, la DIVA petrecem un „Crăciun la Evergreen: Clopote de nuntă” (Christmas in Evergreen: Bells Are Ringing, 2020).Povesteadifuzată în premieră de la ora 20:00 face parte dintr-o serie de 4 filme de Crăciun a căror acțiune are loc în Evergreen. Începută în 2017, aceasta spune în fiecare an povești diferite de iubire în care apar personaje și actori recurenți.În scenariu, Michelle (Holly Robinson Peete) își planifică intens nunta, iar Hannah (Rukiya Bernard) se ocupă de lansarea muzeului din Evergreen și se gândește serios să renunțe la relația cu Elliot (Antonio Cayonne).

Apoi, pe 22 decembrie, de la ora 20:00, citim „Felicitarea de Crăciun” (Open by Christmas, 2021), alături de Nicky (Alison Sweeney). Eroina descoperă o felicitare de Crăciun de la un admirator secret din liceu, apoi încearcă să-l găsească și să-i mulțumească alături de prietena ei cea mai bună, Simone (Erica Durance). Felicitarea este o declarație de dragoste emoționantă, iar pasiunea dedicată acestui scop o face să nu vadă ce are fix în fața ochilor: pe Derrick (Brennan Elliott), agentul imobiliar al părinților ei.

Până la venirea lui Moș Crăciun și a Revelionului, cadourile tv cu final fericit marca DIVA își așteaptă fanii în fiecare zi între orele 06:00 și 02:00!