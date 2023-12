Luna decembrie a început deja, iar în așteptarea cadourilor primite de la Moș Crăciun, telespectatorii cuminți ai postului DIVA primesc un maraton festiv de filme romantice, difuzate în fiecare zi (între orele 06:00 și 02:00). Bomboana de pe tort (sau mai bine zis fundița de pe cadou) o reprezintă poveștile de dragoste difuzate în premieră, în zilele de marți și vineri (de la ora 20:00) și în fiecare duminică (de la 16:00).

În perioada 8 – 15 decembrie, DIVA a programat premiere festive, care au scenarii sau distibuții atipice dar perfect echilibrate: o machetă a unui sat ce schimbă vieți, fie sunt dedicate sărbătorii evreiești Hanukkah (care se desfășoară în decembrie, timp de 8 zile), fie au loc în anii ’50 (în loc de contemporaneitate), fie îl au în rol de Moș Crăciun ales ad-hoc pe Bruce Campbell (actor cunoscut din franciza „The Evil Dead”, o alegere neașteptată pentru acest rol).

Vineri (8 decembrie) de la ora 20:00, DIVA a programat „Satul magic de Crăciun” (A Magical Christmas Village, 2022). În film, Summer Ashby (Alison Sweeney) are parte de o surpriză de zile mari: mama ei, Vivian (Marlo Thomas), se mută cu ea. Înainte de sărbători, aceasta decorează casa cu o machetă a unui sat în miniatura și își provoacă nepoata, pe Chloe (Maesa Nicholson), să o ajute să-l decoreze festiv. Dar nu trece mult și figurinele încep să genereze adevărate miracole în viața reală, eveniment ce promite să schimbe complet viața comunității dar și pe cea a eroinei noastre.

„Miracol de Hannukah” (Hanukkah on Rye, 2022). Filmul este programat duminică, 10 decembrie, de la ora 16:00. În scenariu, doar un miracol de Hanukkah îi poate ajuta pe Molly (Yael Grobglas) și Jacob (Jeremy Jordan) să rămână împreună după ce descoperă că sunt rivali în afaceri, ambii având câte un magazin de delicatese evreiești. Producția este inspirată de piesa de teatru „Parfumerie”, scrisă de Miklós László, în 1937.

Marți, 12 decembrie, de la ora 20:00 asistăm la „Marele spectacol de Crăciun” („A Holiday Spectacular”, 2022). Acțiunea din acest film romantic atipic are loc în 1958 și o urmărește pe Maggie (Ginna Claire Mason), care sub ptretextul că vrea să se pregătească de nuntă cu ajutorul prietenei ei Kitty (Lisa Helmi Johanson) își lasă logodnicul (Torsten Johnson), familia înstărită și viața perfect aranjată și fuge la New York. Obiectivul este să danseze pe scena Radio City Music Hall alături de celebrele The Rockettes, în spectacolul special de Crăciun. Dar când problemele nu întârzie să apară Maggie trebuie să aleagă: pasiunea de-o viață inspirată de bunica ei (interpretată de cunoscuta actriță Ann-Margret) sau un viitor călduț și lipsit de strălucire? Răspunsul devine clar odată ce-l cunoaște pe John (Derek Klena), care se visează fotograf, deși părinții lui vor să continue afacerea lor!

Apoi, pe 15 decembrie, petrecem un „Crăciun cu familia mea” (My Southern Family Christmas, 2022), de la ora 20:00. Jurnalista Campbell Wallace (Jaicy Elliott) este desemnată de revista la care lucrează să scrie un articol fix despre tatăl ei biologic, Everett (Bruce Campbell), care a fost ales de localnicii din Sorrento (Louisiana) să joace rolul lui Père Noel/Moș Crăciun. Ar fi ocazia perfectă pentru refacerea legăturii dintre Campbell și Everett, dar la fața locului descoperă că are două surori și trebuie să îi facă o mărturisire tatălui ei. Concluzia la care ajunge va schimba definitiv Crăciunul pentru toți cei implicați!

În concluzie în premierele din a doua săptămână a lunii decembrie DIVA de marți și vineri (de la ora 20:00) și duminică (de la 16:00), aflăm că dragostea prinde aripi, magia sărbătorilor face minuni și Moș Crăciun pregătește cadoul perfect pentru fiecare dintre noi!