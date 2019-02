În câteva zile va fi reluată circulația între Verești și Udești prin zona podului peste râul Suceava de la Verești care a fost închis la începutul acestui an din cauză că nu mai prezenta siguranță în exploatare. Circulația se va desfășura temporar pe un pod de tuburi a cărui construcție a început deja. Podul provizoriu va fi amenajat la 150 de metri în amonte de actualul pod. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a decis punerea în practică a acestei soluții privizorii în urma întâlnirii pe care avut-o astăzi dimineață la podul de la Verești cu reprezentanții constructorului și primarii din Udești și Verești întâlnire la care a fost prezent și vicepreședintele Viorel Seredenciuc. Flutur a spus că podul de la Verești nu a putut fi reparat încă pentru că la licitația organizată de Consiliul Județean nu s-a prezentat nimeni.

El a menționat că în prima ședință a deliberativului județean vor fi reactualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției ca urmare a creșterii salariului minim în construcții după care va fi organizată o nouă licitație. ”Am fost la fața locului împreună cu firma de construcții, cu reprezentanții drumurilor județene, vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, primarii de la Verești și Udești. Am stabilit, și se lucrează deja, amenajarea unui pod ca variantă provizorie de tuburi premo prin albie, în amonte de podul existent, pentru ca mașinile, traficul greu și traficul ușor să poată cicula pe această variantă până finalizăm ridicarea grinzilor de la podul mare de la Verești și reparația propriu-zisă. În prima ședință de Consiliu Județean aprobăm indicatorii tehnico economici pentru că s-au mărit salariile minime în domeniul construcțiilor și atunci actualizăm indicatorii tehnico economici. Noi am scos odată la licitație podul, însă nu a venit nimeni. Acum scoatem pentru a doua oară la licitație, dar vestea pentru cetățenii din zonă este că în câteva zile se va circula pe varianta provizorie, un pod de tuburi de cu diametru de 1,4 metri, prin lbia râului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.