În această seară, in jurul orei 18:50, pe DN 17, în afara localității Ilișești a avut loc un accident cu două persoane decedate și una rănită grav.

Din primele verificări s-a constatat ca un autoturism în care se aflau trei bărbați (șoferul și doi pasageri) și care circula din direcția Suceava către Gura Humorului, după o curbă ușoară ar fi pătruns pe contrasens și a lovit frontal o autobasculanta care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, ambele vehicule au părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în zona laterală a acostamentului care prezintă și diferențiere de nivel.

A rezultat decesul șoferului autoturismului, un bărbat de 39 ani din municipiul Suceava și decesul unui pasager din autoturism, în vârstă de 18 ani, din municipiul Suceava. De asemenea, a rezultat rănirea gravă a unui alt pasager din autoturism, respectiv un bărbat de 30 ani, din municipiul Suceava. Acesta a fost preluat de echipaj medical și transportat la Spitalul Județean Suceava.

Șoferul autobasculantei, un barbat de 52 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a suferit leziuni ușoare, fără a necesita îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost condus și la unitate medicală pentru prelevare probe biologice de sânge.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând sa se stabilească cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului și sa se dispună procedural prin unitatea de parchet competentă.