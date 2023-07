Disney+ a prezentat noile postere ale mult-așteptatului sezon 3 al serialului original „Crime în imobil” (“Only Murders in the Building”), nominalizat cu Emmy®. Primele două episoade ale sezonului au premiera pe 8 august pe Disney+ in România.

Creat de Steve Martin, Dan Fogelman și John Hoffman, serialul de comedie, de crime și mistere „Crime în imobil” urmărește trei străini (Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) pasionați de investigații criminalistice care se trezesc brusc implicați într-o astfel de anchetă. Atunci când are loc o moarte macabră în interiorul exclusivistului lor bloc de apartamente din Upper West Side, trio-ul suspectează o crimă și își folosește cunoștințele pentru a afla adevărul. În timp ce înregistrează un podcast pentru a documenta cazul, cei trei descoperă secretele complexe ale clădirii, care se întind pe zeci de ani. Poate și mai explozive sunt minciunile pe care și le spun unii altora. În curând, trio-ul aflat în pericol realizează că un ucigaș ar putea trăi printre ei, în timp ce se întrec să descifreze diferitele indicii înainte de a fi prea târziu.

Sezonul trei îi găsește pe Charles, Oliver și Mabel (interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) investigând o crimă în culisele unui spectacol de pe Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) este un star de acțiune de la Hollywood al cărui debut pe Broadway este întrerupt de moartea sa prematură. Ajutat de colega Loretta Durkin (Meryl Streep), trio-ul nostru se lansează în cel mai dificil caz de până acum, în timp ce regizorul Oliver încearcă cu disperare să își refacă spectacolul. Ridicați cortina!

Creatorii și scenariștii Steve Martin și John Hoffman („Grace & Frankie”, „Looking”) sunt și producători executivi ai serialului de success împreună cu Martin Short, Selena Gomez, creatorul „This Is Us” Dan Fogelman și Jess Rosenthal. Serialul este produs de 20th Television, o parte a Disney Television Studios

Datorită funcției de control parental, Disney+ rămâne o experiență de vizionare adecvată pentru toți membrii familiei. Abonații pot stabili limite de acces la conținut pentru adulți și pot crea profiluri protejate prin PIN, alături de profilurile deja existente pentru copii.

